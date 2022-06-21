黎明抛金句鼓勵做好音樂 古天樂大灣區搭景拍科幻片《天梯》

【明報專訊】黎明、古天樂、林建岳、曾志偉、林嘉欣及熊黛林等昨日於灣仔會展出席「粵港澳大灣區文創開新篇」記者會，暨紫荊文化和麗新兩集團的簽約儀式，其間宣布雙方將在電影投資、音樂、演出製作等多方面合作，包括計劃共同投資製作10部電影，舉辦大灣區歌唱比賽等。監製科幻電影《天梯》的古天樂透露，今次會聘請多些青年人參與，助他們實現電影夢；黎明則發揮金句王本色講樂壇。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

紫荊文化集團與麗新集團合作的科幻電影《天梯》，以宇宙航天為題材，由影帝古天樂擔任監製。古天樂表示天梯的意思是直達太空的電梯，該片會在橫琴搭建360度LED虛擬實境拍攝，除了有天梯外，還有地球和太空，是一件很複雜的事，但可加強真實感，演員不用像以前憑想像演戲。他又透露今次會聘請多些青年人參與，幫助他們實現電影夢。

黎明亦有上台，並貫徹其大抛金句作風。黎明表示近幾年見到香港樂壇開始蓬勃，但做音樂最難的是講到、做到，「當你想去講或做一首音樂，結果做不出來會很失望，但當你講到、做到而無人聽就更難過」。黎明鼓勵大家努力做好自己的崗位，一起把音樂做好，他稱有好的作品自然就會產生交流，而這個交流甚至可流傳到世界各地，就是這麼簡單。

林嘉欣稱投資買樓零風險

林嘉欣和熊黛林亦到場支持。林嘉欣受訪時笑言同事對今次活動很口密，沒透露半句，只知道老闆林建岳博士有大事宣布，她稱在公司效力第10個年頭，所以一定要來撐場，還稱已拿了10年金牌。問到薪酬是否每年遞增？嘉欣笑容滿面說：「林博士心胸很廣闊的，不計較，又很大方，所以很開心。我們也很珍惜彼此的合作，他給我很大自由度。」問到可有考慮於大灣區投資？嘉欣自言不懂投資，最穩陣還是買磚頭，認為屬零風險的投資。

熊黛林大灣區置業 當女兒嫁妝

熊黛林被問到有何新工作計劃時，笑言只要是公司安排的，什麼都可以，現在只想多出來工作，因經常待在家很悶，不用工作時又無街去，生活就是不斷重複，很懷念以前周圍飛的日子。原本她有套電影於3月拍攝，受疫情影響延至7月底。問到出外工作，兩個女兒可有投訴？熊黛林笑言：「她們會不開心，又會攬住我說不喜歡我走，但我一飛走了，她們又沒什麼，很識做戲。」她透露有在大灣區置業，幾年前老公已看好大灣區發展，叫她趁未到天價快點買，至去年終於成事，在她喜歡的地方購入一個單位。笑問兩個女兒是否一人一個單位？她說：「一個先啦，現在慢慢儲物業，將來留給兩個女兒做嫁妝，雖然是女，但都不可以失禮。」

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