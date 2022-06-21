張敬軒「開庫」 派35萬元慰勞台前幕後

【明報專訊】「軒公」張敬軒為慶祝入行20周年於紅館舉行《THE NEXT 20演唱會》，受疫情影響，原定18場的跨年個唱，最後唱足26場，不止觀眾反應熱烈，還創下紅館演唱會4大紀錄，嘉賓人數最多，共58人、最夜完騷、單場罰款最多、疫情期間開最多紅館場次，包括2020年舉行了8場《盛樂演唱會》，2021至2022年《THE NEXT 20演唱會》26場；18個月唱34場，暫時無人能破。

個場結束後，軒公無忘記每一個幫過他的人，深夜在社交網開直播，送禮物多謝歌迷支持；又逐一相約為他做嘉賓的歌手飯敘慶功。上星期軒公再開庫，宴請所有台前幕後演出及工作人員，自掏腰包拿出35萬元大抽獎，細獎1000，大獎一萬，為求人人有份，軒公連缺席的工作人員都照顧，無現身一樣抽到獎，皆大歡喜。

計劃年尾再開騷

此外，很多網上留言指軒公播「毒」，這個「毒」是令很多入場觀眾患上演唱會後遺症，他早前上谷德昭節目，自爆年尾想再開騷後，公司透露正商議年底再開騷，還會照顧世界各地粉絲，希望疫情漸緩，舉辦《THE NEXT 20演唱會》世界巡演。

娛樂組

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