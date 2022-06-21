【明報專訊】荷李活「男神」湯告魯斯（Tom Cruise）近日飛抵韓國宣傳《壯志凌雲：獨行俠》，昨日在記者會擺出韓星至愛的心心手勢外，還做出最近新興的「倒V手勢」，炒熱現場氣氛。據悉這手勢是女團IVE成員Rei帶起，源自日本「109辣妹」，解作Girl Peace。

湯告魯斯被問到在韓國期間做了什麼，他稱除了接受訪問，還觀光及品嘗韓國美食，大讚好味。湯告魯斯稱相隔4年再次到訪韓國，感受到粉絲的熱情，稱為了到韓國宣傳，調整了行程，「來韓國是一次美麗的經歷，像魔法一樣讓人驚訝；即使大家戴着口罩，仍可看到口罩裏的笑容」。提到《壯志凌雲2》相隔36年拍攝續集，他坦言壓力甚大，不想讓粉絲失望。

第十度訪韓的湯告魯斯昨日強調明年夏天會帶來新片，再次跟韓國粉絲見面，「能夠來到擁有美麗文化的地方，我感到非常榮幸，想到訪韓國30次、40次」。

《侏羅紀世界3》票房反勝《光年正傳》

另外，彼思動畫《光年正傳》上周五在美國開畫，以2070萬美元榮登票房冠軍，但經過周末周日，卻不敵映期踏入第2周的《侏羅紀世界：統治霸權》。總結周末3日成績，《侏羅紀世界3》以5866萬美元蟬聯冠軍，在美國本土累收2.49億美元。《光年正傳》表現遜預期，首周末收5100萬美元，屈居亞軍。其實如果只計周日（19日）成績，《光》片甚至不如已上映24天的《壯志凌雲：獨行俠》，後者單日收1730萬美元，位列第2，力壓只進帳1400萬美元的《光》片。《壯》片走勢依然凌厲，至今全球累收8.85億美元，估計要破9億美元大關應無難度。另外，《侏羅紀世界3》在內地亦蟬聯冠軍，上映11日累收6.27億人民幣，全球票房突破6.2億美元。