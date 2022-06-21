【開箱】《浪跡廚神：安東尼波登》 追憶逝者 療癒傷痛

【明報專訊】名廚出身的旅遊飲食節目主持人安東尼波登（Anthony Bourdain），4年前到法國拍攝有線新聞網絡（CNN）節目《波登闖異地》期間，在酒店房自縊，終年61歲。舊作《我就嚟是歌手》贏過奧斯卡最佳紀錄片獎的導演摩根尼維利（Morgan Neville），2019年宣布開拍有關波登的紀錄片《浪跡廚神：安東尼波登》（Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain），去年6月在紐約Tribeca電影節首映，本月9日在串流平台HBO Go上架，香港訂戶可免費欣賞。

不是探討尋短原因

《浪跡廚神：安東尼波登》利用大量舊片段、節目花絮，又訪問了波登的家人、前妻、朋友及同事；片中從波登任職位於紐約的法國餐館Les Halles主廚開始，到撰寫回憶錄《廚房機密檔案》後爆紅，推出另一著作《A Cook's Tour》，成為他闖入電視圈的踏腳石，主持一系列旅遊加飲食節目，帶美國觀眾周遊列國，獵奇或嘗盡珍饈百味。紀錄片中的波登，在黎巴嫩拍攝風土人情，一夜間硝煙四起，跟當地人一起「逃難」，很多人說那次的經歷改變了他。往後的尋幽探秘，還加了人文關懷，到訪貧苦落後、曾受戰火蹂躪的地區，風景和食物之外，還有人情文化，一一呈現鏡頭前。幕前的波登總像很易交朋結友，連跟時任美國總統奧巴馬，也可在越南小店喝着地道啤酒侃侃而談。波登也許是很多觀眾心目中的偶像，他無所畏懼，正如紀錄片中所見，劏雞殺豬，手起刀落，展現了廚師的決斷，鏡頭一轉卻是荷李活某衣香鬢影的重要場合，形成強烈對比，或許波登也在兩種人格中拉扯，面對同事、朋友或太太，有時可以很難相處。或許《浪跡廚神》就是要展現旅遊節目中的波登，不是真正的他，或只是其中一面的他。對比波登緣何自盡，導演摩根尼維利更想知道他是怎樣的人。

摩根尼維利透過波登喜歡的電影與音樂，成為紀錄片的佐料，當中又以哥普拉（Francis Coppola）名作《現代啟示錄》篇幅較多；後者講述越戰期間，特種部隊上尉Willard奉命往「制裁」已失控並躲在叢林的上校Kurtz，其間Willard看到美軍各種殘暴行為，並思考所謂文明的意義。此片於波登而言，有深刻意義，他多次到訪越南、黎巴嫩等地方，從不諱言美國的缺失；《浪跡廚神》所呈現的波登，也如《現代啟示錄》裏馬龍白蘭度（Marlon Brando）飾演的Kurtz，猶抱琵琶半遮面，經過朋友、家人和同事的陳述，真正的波登輪廓才更立體。

受訪者對波登的描述，有幾點很突出的，譬如女歌手Alison Mosshart，「我倆在聊《粉身碎骨》這部電影，他喜歡快車，我也是，後來成了好幾年的筆友，無所不聊。我只知道他整個人格就是個探索者，肯定在尋找些什麼，而這過程對他來說是種痛苦」。Alison對朋友的觀察，偏向冷靜客觀。藝術家David Choe曾收過波登一封電郵，「David，我有個瘋狂的問題，很好奇我現在的人生一團糟，我們彼此都很成功，只是在想，你快樂嗎？」David受訪時說，明白波登要寫這封信一定很難，要向某人求助，說自己過得不好。《浪跡廚神》要探討的，並非波登輕生原因；最後發現他的名廚Eric Ripert可以談兩人相處點滴，卻不願提起當日在法國發生的悲劇。

利用深偽技術惹非議

導演摩根尼維利受訪時說，如果《浪跡廚神》有什麼正面意義，或許就是能給波登身邊親友一個說出來的機會，療癒傷痛；像波登前妻Ottavia說如果當日能多留意他一點……David Choe形容波登是個跑者，跑了很久，卻終究逃不開痛苦。波登畢生與「癮」搏鬥，曾沉淪毒海，卻可脫身，到底是徹底改變，還是把「癮」頭轉移到不同的人和事？譬如由熱愛寫作，到熱愛雲遊四海，到把激情傾注在一個人身上？原片名Roadrunner語帶雙關，既描述他是旅遊節目主持，一年兩百多天在路上，過着沒有根的日子；也側寫波登總在逃避和尋找，轉移焦點。

此片有兩部分為人詬病；利用深偽技術重塑波登聲音的旁白，是其中之一，其實也沒有必要，可以很多方法交代。沒訪問波登最後的女友、《3X反恐暴族》意大利女星阿爾真托（Asia Argento），又是否公平？尤其後者被小報拍到與新歡在街頭態度親暱，一直被指是波登尋短的原因之一。《波登闖異地》監製Helen Cho在片中稱，若自己活不過40歲，一定跟到香港拍攝的一次有關，因為導演臨時病了，波登要求讓阿爾真托執導，Helen當時感覺波登完全改變了，團隊建立多年的成果，他棄如敝屣；合作多年的攝影師與阿爾真托意見不合，最後更被換掉。有受訪朋友亦觀察到波登只是把對很多事務的激情或成「癮」，轉移到阿爾真托身上。若以此角度，有沒有訪問阿爾真托，確實不重要。