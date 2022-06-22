恨返港拍戲 待合適劇本 陳法拉疑撞樣張曼玉獲邀演《迷離劫》

【明報專訊】陳法拉自從在紐約著名學府The Juilliard School（茱莉亞學院）修畢戲劇碩士後，一直在美國發展，先後演出過劇集《無所作為》及電影《尚氣與十環幫傳奇》，最近還參演《迷離劫》（Irma Vep），由《坐看雲起時》法國導演阿薩耶斯（Olivier Assayas）執導及翻拍前妻張曼玉主演的《女飛賊再現江湖》。陳法拉昨日透過視像接受本報訪問，坦言曾懷疑阿薩耶斯找她演《迷》劇，因其長得像張曼玉。陳法拉透露希望返港拍戲，只待合適劇本，又慨嘆香港戲種狹窄，而且都是以男演員為主的警匪片。

記者：蘇珮欣

《迷離劫》本月7日在HBO（Now TV Ch115）及串流平台HBO Go首播，逢周二晚10時播出，全劇8集，曾經憑《丹麥女孩》贏得奧斯卡最佳女配角的艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）主演，講述艾莉西亞飾演美國影星Mira，事業感情受挫，遠赴巴黎主演改編自法國經典默片《Les Vampires》的新戲，該片描述駭人聽聞的犯罪故事，Mira卻逐漸無法分辨現實與角色之間的區別而苦苦掙扎。《迷離劫》透過戲中戲與拍攝電影過程，揭露虛構與現實、詭計與真實、藝術與生活的模糊界線。陳法拉則飾演來自香港的演員Cynthia Keng，到法國參演新片。

演出前寫信講解 非常信任導演

《迷離劫》上月在康城影展首映，法拉當時亦有到當地宣傳；昨日她透過視像會議接受本報訪問，稱導演阿薩耶斯邀她演出時，寫了一封信，內有劇集介紹、翻拍原因及目的等，讓她充分了解導演想法，自此她非常信任對方，拍攝前沒有特別做功課，就連一句對白也無改過，相信只要跟着劇本演就可以。法拉說：「我刻意不做角色設計，也不加插自己對角色的理解。」法拉表示拍攝戲中戲容易，戲外場面反而難演，時刻提醒自己不要修飾角色。

導演私下談與張曼玉關係

被問到會否害怕新劇被拿來跟張曼玉的電影版比較？法拉直言阿薩耶斯都不怕，她怕什麼呢！法拉透露劇中甚至有情節涉及阿薩耶斯與張曼玉的婚姻關係，大讚導演大方又勇敢，私下曾談及與張曼玉的事。法拉表示她演的不是當年張曼玉的角色，但兩個角色有關連，她也沒有壓力。法拉又透露曾問導演阿薩耶斯，是否因為她長得似張曼玉，才邀她演出，導演表示只是了解她的想法而已，還專登為她修改劇本。

難忘拍檔無打底 演技一部分

談到拍攝《迷離劫》難忘事，法拉稱跟飾演Gottfried的德國演員拉斯艾丁格（Lars Eidinger）演對手戲時，描述後者冲完涼穿著浴袍出來，法拉看到對方沒有打底，心諗他是否忘記？後來才知這是他演技的一部分。法拉又提到劇中的「女僕」造型，穿上後不覺尷尬，反而很欣賞服裝設計，稱是度身訂做，能突顯女性身體線條。

事業平穩 演出《尚氣》後多了片約

法拉現時主力在荷李活發展，形容事業比上不足比下有餘，「我算好彩，現時工作很開心，當然也想有更多機會。其實我戲劇碩士畢業後仍有上堂，會搵老師及同學幫手排戲，也曾試過casting（試鏡）後得個『桔』。覺得現時事業不是一級級地向上，而是平穩慢慢走上去，沒有太大壓力，一切隨緣」。她坦言演出《尚氣》後，多了許多片約，但大多跟《尚氣》角色相似，「好多都是找我演華人小朋友的媽媽，但我想有不同的挑戰，不想因為自己是華人，就要演這些角色」。

法拉直言恨返港拍戲，「我一直等緊香港的劇本，只是未遇到適合的。現時香港的製作大多是以男演員為主的警匪片，太多類似題材，未遇到新鮮的劇本。我好期待返香港演戲，以前拍戲遇到困難，想看能否將我在課堂上所學應用出來」。

帶老公女兒巴黎開工 平衡家庭事業

事業以外，陳法拉與法籍丈夫Emmanuel Straschnov育有女兒「小米妮」，不時在社交媒體公開一家三口照片。法拉表示拍《迷離劫》時，女兒還不足1歲，加上要餵人奶，所以帶着丈夫與女兒到巴黎開工；法拉稱丈夫當時很樂意，因為可回鄉。但不會每次開工都帶着家人，好像日前父親節，Emmanuel有工作在身，只有她與爸爸及女兒過節。法拉稱每次接到工作，都會與家人商量，盡量平衡家庭與事業，「慶幸工作單位很幫忙，什麼事也可以協調，讓我兼顧家庭，不會出現被迫放棄的情况」。