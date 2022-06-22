【開箱】《光年正傳》 團隊精神比個人崇拜更重要

【明報專訊】彼思動畫電影《反斗奇兵》首集面世27年後，外傳《光年正傳》（Lightyear）上周全球同步開畫，美國首周末收5100萬美元（約4億港元），遠遜市場預期，排名更屈居在開畫第二周的《侏羅紀世界：統治霸權》之下；影評人亦不賣帳，電影網站IMDb及「爛番茄」評分未如理想，令到疫後首部回歸戲院的彼思出品，未能嘗到甜頭。

可視為《反斗奇兵》前傳

《光年正傳》追溯巴斯光年的源起故事，話說《反斗奇兵》安仔最喜歡的玩具，來自一部講述太空戰士的電影，主角正是巴斯光年。他在某次飛行任務中發生意外，導致他和指揮官艾莉莎及其他隊員，被迫滯留在距離地球420萬光年以外的狄簡尼主衛星上。巴斯光年為了彌補過失，不斷進行飛行試驗，嘗試穿越時空重返地球，結果換來一次又一次失望，幸得可愛機械貓襪仔協助，加上雜牌軍小絲、阿毛及黛比等全力支持，以為成功在望？背景神秘的索克天王突然現身，率領邪惡機械兵團力阻巴斯光年，真相令他震驚不已。

由此可見，把《光年正傳》視為《反斗奇兵》前傳亦無不可，但兩片出現的巴斯光年身分並不相同，因此角色不再由原版的添艾倫（Tim Allen）配音，改由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）聲演，不單為新片增添一點星味和新鮮感，也可配合電影探討何謂「英雄」的主題。

故事充滿正能量

巴斯光年對於個人失誤，導致隊友未能返回地球，一直耿耿於懷，「直至所有人都能夠回家，我們的任務才算完成」。他的失誤其實跟過度自信和個人英雄主義有關，令他一直拒跟新人合作，認定後輩只會拖累，直至他遭索克天王和機械兵團圍攻，幸得一班雜牌軍捨命相助，「你不需要拯救我們，你只需要加入我們」，終讓巴斯光年明白到團隊精神的重要。無論對成年人抑或兒童觀眾來說，都是當頭棒喝。

《光年正傳》故事充滿正能量，尤其在抗疫期間，眼見巴斯光年不屈不撓地尋找解決問題的方法，誓把同伴帶離險境，不難令人動容。不過，電影涉及時間旅行的物理學概念，例如巴斯光年以超光速飛行4分鐘，返回衛星卻發現同伴已老了4歲，這對兒童觀眾而言，未必即時理解，恐怕影響觀感。

《光年正傳》雖說是《反斗奇兵》系列的外傳故事，主角卻只得巴斯光年，欠缺一眾老拍檔如胡迪、翠絲及抱抱龍等撐場，對於小朋友來說，吸引力相對大減；加上新片口碑一般，在著名電影網站IMDb評分只有5.2（總分10）勉強及格，影評網站「爛番茄」亦只有76分（總分100），跟《反斗奇兵4》3年前上映，獲97分的佳績相比，觀眾難免擔心「中伏」，入場意欲自然下降。

港版一刀不剪

另一方面，《光年正傳》女主角艾莉莎跟同性伴侶的接吻畫面，雖然一閃即逝，仍遭阿拉伯聯合酋長國、科威特、馬來西亞、埃及及沙特阿拉伯等14個國家及地區禁制，有報道稱《光》片亦很可能不獲內地安排上映，加上迪士尼以俄軍入侵烏克蘭為由，杯葛當地市場，從《光》片首周末全球票房僅收8422萬美元（約6.5億港元）可見，形勢未許樂觀。值得慶幸的是，《光年正傳》在港上映一刀不剪，本地觀眾是否應該珍惜這份得來不易的觀影自由？

上映日期：6月16日