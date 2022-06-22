《婚後事》劇組傳爆疫 無綫：了解中 監製否認停拍 黎諾懿力證無中招

黎諾懿表示父親節抱兩子的視頻是新拍的，證明他沒有中招。（視頻截圖）

【明報專訊】近日本港第五波新冠疫情升溫，前晚傳出拍攝中的無綫劇集《婚後事》成爆疫群組，指劇中藝員與幕後工作人員約20人中招，包括主角黎諾懿與陳自瑤。無綫對傳聞低調處理，自前晚傳出有人確診的消息，企業傳訊部對傳媒的查詢一直以「了解中」回應，至昨晚仍未有正式回覆。劇集監製林肯似有隱憂說：「暫時無回應，等公司回覆，謝謝。」傳確診的黎諾懿澄清：「多謝關心，我OK，無嘢呀！」

娛樂組

《婚後事》主要演員包括黎諾懿、羅子溢、陳自瑤、王敏奕及羅天宇，在4月開工，預計7月完成。昨日突然傳出此劇成爆疫群組，除了主角黎諾懿與陳自瑤中招，燈光組亦有人確診，拍攝叫停。

該劇監製林肯回覆《明報》說等公司回應，問是否暫停拍攝？他稱沒有停拍，因疫情反彈，拍攝外景有困難，預計7月中才完成。雖然林肯稱沒暫停拍攝，但多名劇中演員羅天宇、羅子溢及黎諾懿也說最近沒有開工。

羅天宇：無染疫 陳自瑤未回覆

黎諾懿傳確診，他回覆《明報》時連聲說「無嘢」、「OK」。問到劇組是否有人確診？他說應問公司，明日（周四）有通告要開工。日前父親節，黎諾懿太太李潔瑩上載老公抱兩子共舞的短片，他稱這是新拍的短片，可證明他沒有中招。羅天宇表示不知道劇組有人確診，由於之前拍完他的戲分，故休息了數天。問他可有染疫？他說：「我無呀！無呀！」羅子溢表示已一段時間沒開工，因近日不是拍他的戲分，稍後會再參與拍攝，亦會先了解情况。傳中招的陳自瑤昨日未有回覆。

無綫處理染疫消息公開變低調

今年初第五波疫情爆發，胡定欣、羅樂林、周嘉洛、戴祖儀及馮盈盈等相繼染疫，亦有劇組人員中招。無綫叫停所有拍攝中的劇集，電視城徹底消毒及清潔。早期無綫處理員工染疫的消息較公開，有內部通告外，並向外公布。後期則低調處理，今次再傳《婚後事》成爆疫群組，對傳媒的求證只回覆「了解中」。