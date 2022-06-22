密密拍廣告豬籠入水 林明禎有意在港置業 呻樓價貴

【明報專訊】「大馬女神」林明禎和男團P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）和George（歐鎮灝）昨日到銅鑼灣出席活動，吸引大批粉絲圍觀。林明禎對酬勞很滿意，表示有6位數字；此行來港密密拍廣告，豬籠入水，她沒有否認，透露會將錢儲起留待買樓之用，且有意在港置業，但距離目標愈來愈遠，因喜歡大單位，而且要背山面海，「香港的樓價真的很貴，未有資格做業主，仍需努力，可能先在大馬買樓，家人的居所已很舊了」。她現在以工作和掙錢放在首位，感情則隨緣，不覺有追求者。林明禎稱在港生活，主要花費在住和食，衣服有贊助，平時衣著以舒適為主，不會性感，性感也只限於工作。

魯庭暉讚勤力 Phoebus受寵若驚

另外，Phoebus單飛出歌《漸漸地》，獲MakerVille行政總裁魯庭暉發文稱讚「是個不合比例的勤力人」，Phoebus說：「我睇到都呆了，全程拍不到節目，私底下我和魯生沒聯絡，沒想過他會留意我，真的令我受寵若驚；都有留言多謝他，證明自己的勤力沒白費，當然會有不足地方，要慢慢拿揑。」在旁的George沒羨慕Phoebus先跑出單飛出歌，表示公司有計劃為他們各自出歌，但P1X3L不會分開，目前裝備好自己，亦不怕會自己人打自己人，George說：「百花齊放。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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