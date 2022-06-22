陳凱琳胞弟Derek與父親不似樣 林作百萬挑戰 要求驗DNA證關係

【明報專訊】2013年港姐冠軍陳凱琳（Grace）有龍鳳胎弟弟Derek，姊弟是美女帥哥，自他們的父母與家姐公開亮相，Grace跟Derek的混血兒樣貌多年來也是話題。父親節當日，Derek在社交網上載跟爸爸合照，父子好溫馨，陳爸爸搞笑吮手指並坐在兒子大腿上。Derek的膚色與混血兒外貌，被指跟爸爸不似樣，再惹網民熱議，包括聲稱為此「困擾」了9年的林作公開提出懷疑，並以100萬向Derek提出驗DNA證實跟陳爸爸是父子關係的挑戰，Grace跟Derek沒有就林作挑戰回應，網民對此議論紛紛，有表示好奇想知答案，也有斥林作多管閒事、抽水過火。

記者：林蘊兒

林作因Derek與父親的合照提出DNA親子驗證挑戰，要是驗證兩人是父子或Derek沒有印巴血統，他願輸100萬元。有網民指這是別人的家事跟林作無關，亦有留言：「今次我撐作仔，我都想知。」林作反駁網民的指控，留言：「唔好再話我多管閒事，我淨係問你兩句：第一，佢哋係咪公眾人物，係就有公眾利益，也必須承受被人指指點點，我都係市民一個。第二，老老實實，想唔想知先？」他表示只想講出其他人不夠膽講的說話。

人生苦短 找話題解悶

對於有網民指別人的事跟他無關，林作自言也是網民，很多網民也有懷疑討論，為何他不能開post講，人生苦短，只是找話題解悶，又說：「我只係講中好多人心聲咋！未必係你同意，但呢度係多元社會、多元文化、多元種族，唔係嗎？」他又稱無意針對陳凱琳，絕對跟她無關，只是針對父親節的兩父子照片。

陳母曾解混血兒樣貌之謎

陳凱琳母親劉惠嫺（Connie）去年接受車淑梅電台訪問，也提及網民議論Grace與Derek的混血兒樣貌，跟她與丈夫或他們的大女也不相似。當時陳媽媽說Grace跟Derek出世時跟大家姐一樣白淨，他們在14歲時變得眼大、面尖，兒子鬚根多了，可能她的母親是馬來西亞人，擁有亞裔容貌，加上小朋友喜歡戶外活動，或加拿大的食物有好多荷爾蒙而受影響。林作對於陳媽媽的解釋有疑問，他稱做很多戶外活動又在英國生活過，為何沒有變「鬼佬」？他反問：「咁講我老竇係『鬼佬』，你哋信嗎？」

「見到謬論不能提出質疑嗎？」

林作又說：「確實唔關我事，但係我見到謬論就不能提出質疑嗎？困擾了我9年了！這傷害得到他們家人嗎？事實就是等於傷害？大家在現實中都是活得像隻鴕鳥嗎？即使唔係親生，請問有咩問題？咁樣佢哋家人關係就要變差嗎？」他表示沒有攻擊Derek，更認為他超型。

陳凱琳預祝31歲生日懶理林作

林作回覆《明報》稱，有留意網民回應，自己獲很大支持度，鬧他的只佔三成，就是指他不應揭人瘡疤。他稱今次事件重點是講事實，不認為過火，反之感到自己被網絡欺凌，其實這是林作式幽默。

記者聯絡陳凱琳未獲回覆，昨晚她在社交平台上載跟老公鄭嘉穎與朋友預祝31歲生日的視頻，看來沒有受林作的言論影響。