梁詠琪首拍台劇 挑戰演單親媽媽

【明報專訊】改編自日本漫畫家伊藤潤二作品的台灣劇集《聰明鎮》日前舉行開鏡儀式，梁詠琪（Gigi）、陳姸霏及余杰恩等演員身穿戲服現身；伊藤潤二特別錄製片段為導演謝駿毅及劇組打氣，片中他以中文打招呼，並念出《聰明鎮》劇名，表示很高興自己的作品被改編成真人演出的劇集，盼大獲成功，亦期待將來到台灣跟大家見面。

陳姸霏成Gigi粉絲

因疫情已近3年沒赴台的Gigi，首次參演台劇，飾演為了讓女兒陳姸霏重考好學校，不惜捨棄一切換取機會的單親母親。Gigi說：「第一次看到劇本就被這個極具挑戰的單親媽媽角色吸引，一直希望能擴大戲路，對這次演出非常期待。」Gigi拍攝前3個月開始研究劇本，為角色的心理狀態做準備，務求盡最大努力達到演出要求，「所以入境隔離期間也沒懶着，每天看新聞報道和讀劇本，希望盡快融入環境，與各演員能自然交流，讓演出更到位。期待觀眾能看到一個從未見過的梁詠琪」。

飾演Gigi女兒的陳姸霏稱非常喜歡此劇本，「和Gigi姐第一次見面是視訊，讀劇本時就被她的專業圈粉（成為粉絲），至今仍覺得不可思議可以跟她同台演出，我已經準備好全力以赴」。

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