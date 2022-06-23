西北大停電 MIRROR應援燈牌陪伴粉絲 On仔：冇電，好似世界大亂

【明報專訊】港鐵屯馬線朗屏站附近一條中電電纜橋前晚7時許起火，導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，16萬戶受影響，昨日電力逐步恢復。不少藝人居於受影響地區，包括C AllStar成員陳健安、無綫藝員黃庭鋒，女演員李亦喬家人的店舖亦受影響。陳健安在事故發生時剛跑完步回家，摸黑冲涼及洗頭，並擔心安老院需要電子儀器的長者，感覺似世界大亂。黃庭鋒漆黑中開平板電腦睇戲，苦中作樂。人氣男團MIRROR的應援燈牌，則在漆黑中照亮粉絲家中。

陳健安（On仔）是其中一戶受停電影響的居民，他在社交平台上載名為「停電無網絡的一小時」短片，表示事發為晚上7時36分，正在街上跑步的他突然看見街燈全熄，也打不通電話，想打999報警看發生什麼事，亦未能成功。他於是靠手機電筒照明返家，幸好有露營燈，又找出蠟燭燃點。他回想在街上情况時說：「剛才其實好危險，紅綠燈冇晒，交通會亂七八糟，踩緊單車嘅人都好危險，經過安老院又好擔心，因為有啲老人家要靠電子儀器保命。冇電，好似世界大亂，以為打仗。」

網民好奇On仔的壞事念頭

On仔接着提到無電時面對的問題，首先是剛跑完步一身大汗，不能用熱水爐，只能冲凍水涼，稱現在夏天都可以，如果冬天就大鑊。他洗完頭沒有風筒吹頭，於是找到一把風扇仔，但電力不足一時有風一時無風，他稱之為「蠱惑的扇」；還有飲水問題，家中用電子水機，因停電沒法使用，只可飲雪櫃內的牛奶。他曾考慮去媽媽住所借宿，幸好很快恢復電力。他最後笑言停電時曾有做「壞事」的念頭，但最後沒有做到，不少網民好奇問是否想裸跑？

黃庭鋒黑暗環境苦中作樂

黃庭鋒描述身在家中黑暗環境苦中作樂情况，「讓我好好地感受這個世界。有廳燈、有冷氣、有空氣清新機、有凍嘢飲，原本以為係理所當然嘅嘢，呢個幾鐘突然全部無晒，全個地方都停電」。他點蠟燭照明，開平板電腦看戲解悶，留言：「全城黑晒，苦中作樂！」黃庭鋒表示前晚8時突然停電，之後發現全個屋苑都一樣。家中停電停水，無冷氣及風扇，要練習「心靜自然涼」，幸好他早冲涼，亦有3個後備充電器。李亦喬自言住所無事，但家人屋企及舖頭就停電，難以入睡。

陳卓賢呼籲粉絲注意安全

不少鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）受停電影響，用偶像名字的應援燈牌照明，照亮粉絲的家中角落，包括姜濤、江𤒹生（Anson Kong、AK）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）的燈牌。有粉絲稱以姜濤的燈牌照明，才不用在漆黑環境下吃晚餐。有姜糖（粉絲暱稱）表示：「第一次體驗到姜姜燈牌真係家中之寶，You light up my home，姜濤！」Ian在社交平台留言「Please stay safe」，呼籲受停電影響的粉絲注意安全。

娛樂組