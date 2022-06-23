《十八年後2.0》太多情慾戲 趙希洛怕尷尬 避跟男友一齊睇

【明報專訊】趙希洛、譚凱琪、黃嘉樂、梁凱晴及楊培琳等昨日出席明珠台活動。《十八年後的終極告白2.0》明晚大結局，劇中有不少情慾戲的趙希洛，表示跟男友分開看，怕一齊睇會尷尬，男友的評語說她好專業。她說：「有問男友看完有否不舒服？他說是我的工作，即時放心晒。」譚凱琪讚趙希洛演出性感，是男觀眾看到會心動那種，自爆近期忍口忍得很辛苦，連老公、奶奶追問誰是兇手都不劇透，笑稱很大膽，但要尊重保密協議。她們希望開拍3.0，趙希洛提議民初背景，因她未拍過民初劇，故事由酒莊發生，因譚俊彥和陳山聰都很喜歡葡萄酒。

黃嘉樂求婚過程蝦碌

黃嘉樂上月向圈外攝影師女友求婚成功，回想過程好笑又蝦碌，稱一直想給女友驚喜，但疫情關係想了很久，剛好有個自然現象「藍眼淚」，便約對方去看，女友沒想到他會求婚。他慶幸真的見到「藍眼淚」；但拿戒指求婚時，女友一定要有花才答應。他說：「我想給她驚喜，當然不會拎住束花，於是即刻去座駕攞，到跪下準備講情深說話時，突然有3輛跑車出現，還幫我打燈，女友以為是我安排，我說不是，有點尷尬。」他稱婚禮視乎疫情再安排，造人計劃則隨緣。

梁凱晴鼓勵妹妹參選失敗

港姐梁凱晴與楊培琳有留意今屆港姐參賽者，梁凱晴覺得「連詩雅師妹」邢慧敏不錯，個子高、樣子甜美，又有演藝經驗；另外對「爆炸頭」Astrid有印象，樣子突出。楊培琳同被Astrid吸引，還看好海外佳麗梁超怡。梁凱晴透露曾鼓勵妹妹參選，「她想學業為先，來年再鼓勵」。楊培琳笑稱有朋友說會報名，但面試不見人。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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