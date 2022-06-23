洪永城請教長壽秘訣 胡楓暗示要戒色

【明報專訊】年輕人近年常用「世一」（世界第一）形容偶像，事實香港原來有好多個第一。做慣旅遊節目主持的洪永城（Tony），今次不到外地導賞，在今晚（23日）首播的無綫新節目《香港25個第一》，親嘗港式另類體驗，包括搭竹棚、武指替身、霓虹光管製作等，還訪問了IQ140以上的尖子及娛樂「長」門人胡楓，見證香港人的智慧和拼搏精神。

IQ低於標準

為慶祝香港回歸25周年，新節目環繞「25個香港之最」，部分可能大家未必知道。Tony舉例說：「訪問了香港IQ高達140以上才能加入的『香港門薩學會』叻人，我試答測試題目，始知個人IQ低於標準」。他訪問了娛樂圈「快樂長門人」胡楓（修哥），分享精靈長壽秘密，「修哥今年90歲，正計劃再在紅館開騷，他分享養生之道，就是日常多行路、飲湯水、約朋友打麻將。我問他年輕時是否很多女友？修哥笑答『沒有』，並稱是他長壽原因，不知是否提醒要戒色，我很想學他長壽、開心，又多朋友和契仔契女」。

體驗做武打替身

Tony為節目學香港出名第一的搭竹棚，考體力和專業；又訪問了著名武術指導林迪安，做慣主角的他初體驗做武打替身被別人打，是全新感受。他乘機冧太太和女兒說：「我學整香港霓虹招牌光管，花一日只可以做到『一』字，希望以後有機會再上堂，學想整『老婆我愛你』或者『阿女，快高長大』。」Tony透露除籌備《凶宅清潔師2》，稍後將要到內地寧波及北京，拍攝新劇《香港人在北京》，已準備好接受檢疫隔離21日。離港3個月，他最心掛掛半歲女兒Amber，擔心女兒不認得爸爸，又驚家人寵壞她。

服裝：Harvey Nichols Hong Kong

髮型：Junchoy@BHC PeninsuiaＺ

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳