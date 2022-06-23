胡曦文為事業押後婚期 溫碧霞偕家人峇里慶生

【明報專訊】胡曦文為自家手表品牌投資8位數字，一連3日於酒店舉行小型展覽，獲男友羅御軒撐場外，好友伍詠薇及溫碧霞戴上最新珠寶及腕表以示支持。胡曦文動用私伙家俬擺設佈置會場，展覽開放前一日發生小插曲，部分用作裝飾及宣傳用的相片印刷品被別人取走，看過閉路電視偵查後，險要報警求助，幸虛驚一場純屬誤會，展覽如期順利舉行。

胡曦文預告明年拓展更多生意，將於法國及內地開設珠寶店，同時設計自家品牌時裝和辦花生騷。與男友婚期會繼續拖，「不擔心男友變心，他驚我多點，沒有心急催婚。如果是真正愛情，不會受一紙婚書束縛及影響，除非有BB才考慮簽紙，但沒有這個打算」。

溫碧霞在內地工作4個月，本月初回港。下月生日的她計劃推掉所有工作，與丈夫及兒子往峇里慶祝。溫碧霞說：「家人永遠放第一位，會放暑假至9月中，專心陪家人，今年生日只想3人行靜靜度過。」她透露將會拍一部大製作，是從未演過的角色，單化妝也花4小時，很大挑戰。年底則拍攝彭浩翔監製的新戲《美人魚》，溫碧霞稱兒時曾經遇溺，險死幸獲救，之後留陰影，遺憾至今仍未學識游水，拍下水戲無奈要由替身上陣。

記者：林蘊兒