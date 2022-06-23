【開箱】《蜘蛛頭監獄》無法超越 只能致敬的《發條橙》

【明報專訊】《壯志凌雲：獨行俠》全球票房剛突破9億美元（約70.2億港元）大關，身兼監製和主角的湯告魯斯（Tom Cruise）當然居功至偉，導演約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）亦功不可沒，後者為影視串流平台Netflix拍攝的新片《蜘蛛頭監獄》（Spiderhead），剛於本月17日上架，截稿前穩佔本周最高收視電影排行榜冠軍，然而口碑為如理想，在影評網站「爛番茄」觀眾好感度只有33%，難逃Netflix電影大多叫座不叫好的宿命。

《壯志凌雲2》導與演聚首

《蜘蛛頭監獄》改編自美國作家桑德斯（George Saunders）的短篇小說《逃離蜘蛛頭》，請來「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）扮演藥廠老闆兼科學家史帝夫，他在荒島設置蜘蛛頭囚犯研究中心，顧名思義以縮短刑期為餌，誘使獄中囚犯參與新型藥物測試，背後卻潛藏不可告人秘密。乍聽故事大綱，不難令人聯想起已故名導寇比力克（Stanley Kubrick）的經典作品《發條橙》，同樣探討自由意志與道德善惡的界限，水準和視野卻相距甚遠。

繼《壯志凌雲：獨行俠》後，邁爾斯泰勒（​Miles Teller）再跟導演約瑟夫科辛斯基合作，前者扮演囚犯傑夫（邁爾斯泰勒飾），因醉駕導致同車女友及好友身亡，兩條過失致死罪名成立，判入州立監獄。可是傑夫並非為減刑而答應充當「白老鼠」，因史帝夫曾問他，如果有一種新藥面世，你最希望是哪種？傑夫毫不猶豫地答：「時間倒流。」反映他對醉駕的愧疚，史帝夫卻認為，他到此是為贖罪。

欠缺鋪排 突揭真相

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》朱妮絲慕莉（Jurnee Smollett）飾演女囚犯莉琪，她跟傑夫關係親密，曾問男方為何答應做測試？傑夫說：「因為我活該。」反映他已失去求生意志，自覺死不足惜。然而這種想法，隨着他目擊另一女囚犯海瑟在試藥期間暴斃，終於有所改變。

史帝夫在每名囚犯身上裝置小型藥箱，當中包括G-46（笑樂爽）、N-40（愛意濃）及B-15（語彙豐）等，每當藥物注射體內，囚犯便會出現相應的情緒和感官反射，實驗過程一直相安無事，直至海瑟測試I-16（釀鬱）期間發生意外，劑量超出她能承受的上限，終抵不過嚴重抑鬱痛苦而當着史帝夫及傑夫等人面前自殺。

傑夫開始懷疑史帝夫的測試目的，最後拆穿謊言，原來所有囚犯都在不知情下被注射B-6（順命服）藥物，因此對任何實驗都唯命是從，好讓史帝夫為所欲為，而整個實驗的終極目標，就是要測試B-6的可靠程度，其他藥物不過是掩飾。原本這個結局的轉折位，可為觀眾帶來驚喜，問題是導演在欠缺劇情鋪排下，突然揭開真相，難免令人覺得自說自話，好讓故事草草收場。

「雷神」再次扮演奸角

基斯漢斯禾夫繼《賊眉賊眼大酒店》後再扮奸角，上次是個暴力狂，今次在《蜘蛛頭監獄》飾演智慧型壞蛋，貌似謙謙君子，無論對囚犯傑夫抑或助手馬克都談笑自若，凡事有商有量，其實謊話連篇，刻意隱瞞實驗目的之餘，更利用權力把眾人玩弄於股掌之間，就算令海瑟慘死亦無動於衷。基斯演來入形入格，展示正義「雷神」以外的陰暗面，成為全片最大看點。反觀邁爾斯泰勒表現平平，鏡頭不斷重現他醉駕害人場面，卻無法表達他的悔疚情緒，實在浪費角色。

《蜘蛛頭監獄》被網民譏為爛片，巧合的是「雷神嫂」艾莎柏德琪（Elsa Pataky）主演Netflix電影《終極攔截戰》，本月初上架同樣捱罵，「爛番茄」網站的觀眾好感度更跌至19%，偏偏跟《蜘》片一樣登上電影收視排行榜冠軍，就連該片導演馬修雷利（Matthew Reilly）受訪時亦表示難以理解，或許這就是影視串流平台常見的弔詭現象。