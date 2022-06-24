被公開合照泄「蜜」 疑拍拖一年 姚焯菲心情靚爆 偕友人玩水上樂園

【明報專訊】15歲姚焯菲（Chantel）去年參加《聲夢傳奇》被封「國民初戀」，她曾表示未拍過拖。近日有傳Chantel跟鬈髮及戴眼鏡的男生Marcus Kwok秘戀一年，兩人同遊樂園合照被公開泄「蜜」，又疑似戴同款情侶手繩。之後有指早前公開向Chantel追債200元的人，正是Marcus Kwok。有傳兩人透過朋友介紹認識，年紀相若。

緋聞曝光後，Marcus Kwok被發現悄悄清空社交平台，並將帳號轉為私人及刪除頭像相。昨日再有疑似他們的合照流出，又有短片見一名少女穿白色吊帶衫拿着電話自拍，影片有「My Naughty Girl」字句，少女之後跟男子拖手。網民議論片中少女跟Chantel有點相似，但又有人覺得不似。《明報》聯絡Chantel經理人，至截稿前未有回覆。

玩得開心投入

Chantel被爆出疑拍拖後，心情未受影響，本報前日發現她跟多名朋友到水上樂園遊玩，同行有男有女，其中有一名戴眼鏡男仔，一直陪伴Chantel身邊，兩人跟朋友們玩得開心。Chantel素顏穿著一件頭泳衣，大曬青春氣息。她跟友人玩盡園內設施，包括「急流漩渦」、「漂流探秘」及「湧浪灣」等，她準備玩「急流漩渦」時，開心笑不攏嘴，之後與友人到「湧浪灣」，坐在大水泡上玩得相當投入。

娛樂組