易服陳山聰咬譚俊彥嘴唇 畫面過激被刪

【明報專訊】陳山聰、譚俊彥和趙希洛主演無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》今晚大結局，前晚一集陳山聰被揭有易服癖，大開殺戒，殺死老婆趙希洛與情夫何啟南，還想將譚俊彥活埋，他疑是殺害譚凱琪的兇手。不過有網民認為陳山聰身分揭露得太刻意，未必是Final Boss。

為角色去到盡

陳山聰易服後的金髮美女look，不論外形、神情都十分妖艷及有女人味。劇中有場他易服後咬譚俊彥嘴唇戲，因較激被刪了，陳山聰前晚在社交平台分享照片，留言稱希望「冇嚇親大家」。之前他在《金宵大廈2》有全裸戲，現在又要扮女人，陳山聰認為今次演易服癖很大突破，直認收到劇本時有點愕然，「第一時間不是抗拒，即跟監製傾如何做靚個角色，我是一個好crazy的演員，一定全程投入盡力演活角色，感謝監製及編審創作這個角色給我，感謝視帝譚俊彥肯陪我癲。也多謝化妝師幫我設計這個女妝」。

由於今次角色難度很大，陳山聰自爆心理上有段時間抽離不到，心裏好混亂，角色的陰暗面好大，拍攝時長期處於極低落情緒，又透露為了不想太大隻穿女裝，刻意節食和穿兩對絲襪遮腳毛。

趙希洛難忘赤腳跑山

趙希洛前晚在劇中於荒山野嶺穿內衣赤腳跑逃避追殺，她憶起拍這場戲很有難度，透露當時狀態「堅赤腳、零保護」，因黐什麼在腳底都會甩，還要挑戰在環境惡劣的飛鵝山拍攝，「大霧、又凍又大雨、草叢又多昆蟲，都好驚。不過當投入了角色，就咩都睇唔到，淨係諗點做好場戲」。

娛樂組