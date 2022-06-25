謝霆鋒拍戲逾10米高跳下 眼角留疤 張曼玉驚喜現身 High爆打碟

【明報專訊】久未在港公開露面的56歲影后張曼玉，前晚突然現身品牌旗艦店開幕活動，化身DJ打碟，狀態弗爆，成為全場焦點。同場有謝霆鋒、郭富城、林嘉欣及倪晨曦等，星光熠熠。謝霆鋒右邊眼角位置有明顯傷痕，是他早前拍電影《海關戰線》在10多米高試戲跳下時，大意忘記除眼鏡弄傷，跟家人承諾以後會小心。他多年未開演唱會有點心癢，但疫情影響未成事，一切看緣分。

時尚品牌旗艦店前晚開幕，謝霆鋒、郭富城（城城）、林嘉欣、麥浚龍、倪晨曦、文詠珊、Tyson Yoshi及袁澧林等到場。近年鮮有公開露面的張曼玉以特別嘉賓身分驚喜出現，戴上口罩在場內化身DJ打碟，為晚會設計特別歌單。她穿著露腰裝狀態及身形甚弗，打碟投入得手舞足蹈，在旁的城城亦隨音樂擺動身體。張曼玉對上一次現身是2019年曾參與內地真人騷《少年可期》，擔任樂華七子NEXT的師父。有指她近年留港生活，在工廈開設Studio，夾Band及做藝術創作。

試戲忘記除眼鏡 霆鋒自責大意

霆鋒有一段時間沒在港出席品牌活動，見他影相時一直戴着太陽眼鏡，原來約3星期前拍電影《海關戰線》不慎弄傷右邊眼角，留下近兩吋長的傷疤。他稱當時拍攝從10多米跳下的動作戲，試戲忘記除眼鏡，跌落軟墊時被眼鏡弄傷眼角位置，怪自己大意，幸正式拍時無事。他不介意面上有疤痕，動作演員就是這樣，但不想影響日後工作，會詢問醫生意見，相信不會留疤痕。媽媽狄波拉是否心痛？他說媽媽知他受傷，但拍動作戲少不免，承諾以後更小心。

心癢想開演唱會 讚父親好威

霆鋒之前為《海》片赤裸上身在鬧市拍攝，大騷6塊腹肌，前晚他穿恤衫仍見心口脹卜卜，他聞言即縮胸笑說：「件衫弗啫。拍ending那段時間打得多，自然練出肌肉，我無量度過有幾吋胸，記得20多歲時也練過大隻。」他笑稱這爆肌身形只保留一星期便消失，「要保持真的太難，而且我又為食」。有傳霆鋒將舉行演唱會，他表示暫時未有計劃，但有點心癢，自爆兩年前已入紙紅館申請，但因疫情影響未能成事，可能沒緣分。是否疫情持續便開騷無期？他笑說：「啋！主要是不確定因素太多，我對舞台有要求，希望有些新的創作和有氣氛。」

霆鋒7月飛北京籌備下一部電影，問到是緊張當地的工作還是人（女友王菲）？他笑說工作安排去不同地方，有改變也未知。對於父親謝賢憑電影《殺出個黃昏》奪得多個影帝大獎，他讚父親好威，比他更威。至於慶祝都是那樣，父親節也沒有一齊過，他們日日都是節日。

城城爆大女有著衫品味 細女文靜

城城是品牌忠實粉絲，之前買該品牌的鞋給兩女兒。他笑稱大寶有自己著衫品味及主意，選喜歡的運動裝；二寶還未懂，由他們幫忙選，「大寶性格似我，喜歡唱歌、表演及靚的東西；二寶似媽咪較文靜。不過我不會偏心，兩個都惜。父親節收到兩女兒親手製作的禮物，在簿上貼了不同的圖案，令我好冧好開心」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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