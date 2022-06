岑寧兒九展騷挑戰半空唱歌 表哥陳哲廬加國回港助陣

next

【明報專訊】岑寧兒(Yoyo)一連4場演唱會前晚在九展開鑼,除母親劉天蘭外,還有張艾嘉、江海迦、王丹妮與老公羅孝勇及楊偲泳等捧場。Yoyo站在巨型白盒裏從天而降出場,獻唱《這裡》揭開序幕。她表示心情緊張又刺激,多謝大家支持才可加開前晚的一場。她的表哥陳哲廬(Jerald)專程從加拿大返港,擔任音樂總監及嘉賓,跟Yoyo合唱《半張飛》;Jerald是前組合Swing成員,另一成員是郭偉亮。Yoyo透露從小就幫Jerald創作的歌曲唱Demo及做和音,但合作機會不多,好珍惜跟表哥同台合唱機會,兩人唱畢擁抱。

Yoyo談到過去幾年發生好多事,好掛住離開了香港的人,多謝在場陪伴她的每一位。演出期間,Yoyo多次站在吊高半空的白盒唱歌,回到地面即唞大氣,要飲水回氣。之後她再挑戰高度,站上白盒頂部唱王菲的《夢遊》,她又坐上滑板車升上半空並慢慢滑到觀眾席中央,除與觀眾近距離接觸,更和Jerald與台下觀眾互動玩唱和音遊戲。

承諾4年內再開騷

Yoyo自嘲演出比較靜態,慣常坐下唱歌,今次為個唱改變很多,數度換衫又站高處唱歌,是好大突破。個唱尾聲,她以《風的形狀》作結,並向歌迷承諾4年內再開騷。歌迷大嗌encore,她再度上台獻唱《Maybe It's for the Best》。

記者:鍾一虹