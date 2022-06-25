岑寧兒九展騷挑戰半空唱歌 表哥陳哲廬加國回港助陣

【明報專訊】岑寧兒（Yoyo）一連4場演唱會前晚在九展開鑼，除母親劉天蘭外，還有張艾嘉、江海迦、王丹妮與老公羅孝勇及楊偲泳等捧場。Yoyo站在巨型白盒裏從天而降出場，獻唱《這裡》揭開序幕。她表示心情緊張又刺激，多謝大家支持才可加開前晚的一場。她的表哥陳哲廬（Jerald）專程從加拿大返港，擔任音樂總監及嘉賓，跟Yoyo合唱《半張飛》；Jerald是前組合Swing成員，另一成員是郭偉亮。Yoyo透露從小就幫Jerald創作的歌曲唱Demo及做和音，但合作機會不多，好珍惜跟表哥同台合唱機會，兩人唱畢擁抱。

Yoyo談到過去幾年發生好多事，好掛住離開了香港的人，多謝在場陪伴她的每一位。演出期間，Yoyo多次站在吊高半空的白盒唱歌，回到地面即唞大氣，要飲水回氣。之後她再挑戰高度，站上白盒頂部唱王菲的《夢遊》，她又坐上滑板車升上半空並慢慢滑到觀眾席中央，除與觀眾近距離接觸，更和Jerald與台下觀眾互動玩唱和音遊戲。

承諾4年內再開騷

Yoyo自嘲演出比較靜態，慣常坐下唱歌，今次為個唱改變很多，數度換衫又站高處唱歌，是好大突破。個唱尾聲，她以《風的形狀》作結，並向歌迷承諾4年內再開騷。歌迷大嗌encore，她再度上台獻唱《Maybe It's for the Best》。

記者：鍾一虹