孖「地獄黑仔王」張振朗拍靈異劇 龔嘉欣平安符傍身求順利

【明報專訊】龔嘉欣、張振朗、蔚雨芯、劉穎鏇昨日出席劇集《靈戲逼人》開鏡拜神儀式，嘉欣與振朗劇中有段人鬼情未了關係，開工數天拍通宵，為補充體力，奉旨食消夜。嘉欣笑稱新角色是為食鬼，經常要食道具食物，杯麵與朱古力，可能會愈拍愈肥。振朗透露嘉欣通宵拍劇，曾嘗試戒消夜保持身形而頭暈不適，有藉口一齊食增磅。

嘉欣希望拜神後拍攝順利，特別求平安符傍身。有「地獄黑仔王」之稱的振朗自稱體質較易感應靈異事，「日前到香燭店拍攝，身體敏感得毛管戙」。兩人有場夢中親熱戲，會以音樂傳情，振朗自學彈鋼琴一星期多，靠死記琴鍵彈出電影《星聲夢裡人》的歌曲，獲嘉欣讚有天分，以為對方真的考獲幾級鋼琴資格，相反她練唱粵劇《鳳閣恩仇未了情》曾走音，「唱粵劇難度高，向曾合作過的名伶蓋鳴暉請教，希望表現不會太失禮」。

蔚雨芯咀振朗尷尬

蔚雨芯拍劇經驗不多，首次與振朗和嘉欣合作，開心又緊張。她跟振朗演情侶，有不少甜蜜戲分，日前拍一場Goodbye kiss戲感尷尬，「我同振朗不熟，拍完尷尬面紅。我跟李日朗也有感情線及有場牀上戲，會豁出去演」。

接拍靈異題材劇，蔚雨芯入廟求平安符，因年前跟林明禎到台灣拍戲，曾遇驚嚇靈異事件，「去火葬場拍完戲，傍晚5點收工回酒店，瞓瞓吓扎醒，全身不能動，見到有隻塗紅指甲的手，由牀底伸上來抓了我三下，但我沒有感覺，真的嚇呆了」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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