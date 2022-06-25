上「告別香」祈福 黃夏蕙倡港府將方艙變老人院

【明報專訊】91歲黃夏蕙（夏蕙姨）以往每逢農曆新年，會以生肖造型到黃大仙祠廟爭上頭炷香。早前她在社交網宣布8月離港到美國定居，離別在即，昨日聯同契仔楊峰、經理人Simon、好友劉錫賢、徐寶鳳及數名友人到黃大仙祠，告別前最後一次上香祈福。

沒有刻意打扮的夏蕙姨解釋：「我全身上下，由頭到腳都是全新未穿過的，象徵要從頭開始、重新做人，過去不好的東西由它過去。7月30日會搞告別派對，疫情限聚令上限幾多，就請幾多朋友來，8月11日離開香港，今日（昨日）臨走前最後一次來黃大仙。」夏蕙姨稱上香祈求，提議新任特首或政府，可以將方艙捐出轉為老人院，讓更多長者有地方住；又希望疫情後盡快通關、國泰民安、人人有工開有飯食。楊峰不捨契媽離開，稱待疫情穩定，一定往美國探望。夏蕙姨表示一手創立的慈善基金，會交由楊峰和契女婿馮柏強擔任董事，全權打理繼續運作，劉錫賢會幫手輔助。

提到最近有的士司機，在社交網上載偷拍她在車上睡着沒戴口罩的照片。夏蕙姨稱當日趕往工作，在的士上化妝倦極睡着，對被偷拍毫不知情，並說：「我沒有嬲，臨落車時，司機還說不收車資想合照，我照付錢還畀了貼士。」

記者：林蘊兒