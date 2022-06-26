做香港人節目 本土成功才能衝出外地 陳志雲：遷就內地市場好蠢好傻

【明報專訊】香港回歸25周年，25年前的陳志雲是電視新貴，當時擔任無綫節目部總監備受重用，2004年擢升為TVB業務總經理。身為電視台高層又是節目主持，曝光率比很多藝人高。其間發生「ICAC事件 」，佔了人生7年時間。2012年離開電視台重回商台，現擔任首席智囊，並且是時事評論員；兩年前陳志雲開YouTube頻道，製作多元化節目，走入群眾，感受社會的轉變。

陳志雲對回歸10周年時有深刻印象，當時擔任TVB總經理，又主持節目《志雲飯局》廣被認識。當年中央電視台派隊到港做為期兩星期的節目，並借用無綫新聞部的廠做直播，介紹香港民生、經濟、政治等。志雲獲邀做香港代表，跟北京聯播的新聞主播交流，「有次主播問我對香港的感受，我即興說要唱出來，唱了幾句《獅子山下》，在新聞節目唱歌，主播也感愕然」。

商台老闆主動借錢打官司

提到25年來個人的起跌經歷，要數涉嫌貪污被ICAC起訴。陳志雲說：「由2010年到2017年3月14日正式畫上句號，7年時間，最難捱階段。事情不是自己能控制，也不知會有何變化，心情起跌好大，一時無罪、上訴、重審又上訴，最後終審法院推翻所有定罪。最後要靠底線思維才能走出來，為最壞作打算，盡量做最好的準備，隨遇而安。當然身邊朋友支持好重要，商台老闆問我是否要繼續打官司，可以私人借錢給我。Prepare for the worst，要堅持撐住。」

離職無綫 曾被挽留

回歸後香港電視行業變化很大，志雲稱這跟科技極速發展有直接關係，「最諷刺是大氣電波廣播的選擇愈來愈少，非大氣電波廣播的選擇則更多。寬頻滲透好勁，現在要做頻道沒有了門檻，因為沒有大台，市場分散為好多細台。只要內容吸引到群眾喜歡，就可以繼續做。由手機的變化帶動，不單是通話效用，是接收世界信息。2012年我離開TVB，跟ICAC事件無關，當時已判了無罪，公司有挽留我。媒體變化很大，當時決定要走是想出去學習，正如兩年前我在YouTube開頻道，我不想跟社會脫離關係」。

問到香港電視行業是否由盛轉衰？志雲說：「比較大台昔日黃金時代的舊模式來看是衰退了，但另一角度看，現在的廣播是百花齊放的盛，不是一台獨大的盛。對做節目內容的人而言是開心的，將自己喜歡的節目帶給受眾，觀眾也不再局限某段時間被編排看某個節目，有很多選擇。傳統電視策略要採取最多人喜歡的，這方面跟細台冇得爭，不過免費電視有根基，仍佔優勢，唔擔心冇人睇，要放開框架加入市場，做大台有新思維，也有不同玩法。年輕一輩嫌睇電視唔夠潮，但睇ViuTV又比較潮些，這是社會現象，年輕人會對舊建制抗拒或有另類反應，不同年代也有這經歷。」

電視台不能脫離群眾

近年社會運動也影響觀眾對電視台的支持，志雲說：「記得我在TVB的年代，公司的立場是盡量政治中立，定位提供娛樂與資訊。其實現在的電視台本身未必有立場，只有觀眾投射的觀感。我唔想以顏色區分，ViuTV給觀眾的觀感是自由開放的，或TVB因為紅色資本背景被認定某種顏色，但這投射不一定是事實。」

志雲表示電視台繼續發展，要保存的是不能脫離群眾，「香港電視台要為香港人做節目，不要遷就大市場而改變製作方針，遷就內地或海外華人市場是好蠢好傻。以前內地觀眾喜歡香港節目，是因為內地電視台沒有的，香港電視台製作內地同類型節目，觀眾點解要睇？只有兩頭唔到岸。節目要本土成功，才有機會在外地市場一樣成功，不能忘記本分，最需要珍惜。」

分享邵逸夫一席話

內地資金的支持有利於大製作，志雲稱資金不是唯一製作成功的因素。他分享當年邵逸夫的說話，「我哋開港姐會議，當時的製作總監向邵生介紹港姐舞台設計有多華麗，是歷年未見過的。邵生一句話：『人哋睇香港小姐係睇港姐質素如何、內容是否精彩，並不是看你的舞台布景』。當年我搞《殘酷一叮》是低成本製作，好節目與劇集是會引起觀眾共鳴與互動，資金不是決定因素。」他讚ViuTV走對路線，不是跟TVB競爭，以真人騷撐起個台，加上社會氣氛，有天時地利人和。《全民造星》帶出MIRROR，好成功，但電視台最容易留住觀眾的是劇集，這對ViuTV是考驗，或他們的策略是跟其他製作公司合作。

適應在框架下創作

志雲在香港回歸10周年唱《獅子山下》表心聲，稱來到25周年，覺得《燕尾蝶》能代表他此刻的心態，一來講環保，歌曲也有變的意思，一切在變動，「黃霑名句『變幻才是永恆』。以前講50年不變，現在是不斷地變。不要再回望過去有多好，要一齊行才能生活下去」。問他有沒有變好的希望？他笑說：「只能這樣希望，向好方面變。在法例下有人說創作範圍收窄，就適應範圍去變，在框架下仍繼續創作，才是創作精神所在。」

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳