回應竇驍新劇是非被斥言論過分 何超蓮發文道歉：已深刻反思

【明報專訊】已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與內地男星竇驍相戀多年，經常甜蜜放閃。早前竇驍主演劇集《良辰好景知幾何》播出，他被指怕何超蓮呷醋及只顧賀女友生日，宣傳時忽略劇中女主角陳都靈，被網民狠批。何超蓮近日在內地節目承認被罵，並稱因《良》劇是小說改編，很多書迷為罵而罵，反問書迷的人生是否真的那麼慘，要抒發這麼多情緒。此言論被很多網民斥過分，何超蓮昨日在微博發文道歉，自責言論不恰當，已經深刻反思，未來會謹言慎行。

竇驍主演劇集《良辰好景知幾何》4月30日首播，一直忙宣傳的他，在5月9日不忘發文祝女友何超蓮31歲生日快樂。當時劇情正播他與女主角陳都靈大婚，不少劇迷覺得竇驍跟別人放閃的舉動有欠尊重，沒有考慮劇迷感受，在網上掀起爭議。竇驍還被指怕女友呷醋跟陳都靈零互動，令何超蓮受網民攻擊。

被網民攻擊 不覺受傷害

何超蓮近日接受內地節目《上班啦媽媽》訪問提到此事，承認被攻擊，「我最近是有被罵，因為豆豆（竇驍）的劇上了。因為他的劇是小說改編，有很多小說的粉絲。我們交往這幾年，他都在12時一定給我說句生日快樂什麼的，然後他發了，就被罵」。主持勸何超蓮別被外界言論影響與竇驍的感情，她認同說︰「對對對，個別的就是這種為罵而罵的，我就是看不到你，你的人生那麼悲慘嗎？還要抒發這麼多情緒在裏面，那我就給你抒發吧，沒關係，反正也傷害不到我。」其後有傳何超蓮在粉絲群暗指有人惡意中傷她與竇驍，似暗指陳都靈。

承諾往後謹言慎行

何超蓮在節目的言論引起熱議，《良》劇的小說原作者靈希亦疑似回應，質疑事件為何要牽扯到其書迷。不少網民認為何超蓮在節目上的言論太過分。

何超蓮昨日在微博發文道歉，寫道︰「大家好，首先向大家真誠道歉，抱歉打擾到大家。由於自己的不恰當言論造成了不好的影響，我很自責，這段時間我已經深刻反思，向無辜被波及到的朋友們鄭重道歉，未來我一定更加注意，做好自己，謹言慎行，再次向大家道歉。」何超蓮火速道歉希望平息風波，不過有很多網民不接受，說她只是擔心影響竇驍；亦有網民認為她不用道歉，做好自己便可。

娛樂組