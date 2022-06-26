粵劇名伶任冰兒設靈 阮兆輝讚提攜後輩 功勞無人能及

【明報專訊】粵劇名伶任冰兒（細女姐）上月在家睡夢中安詳離世，享年91歲。細女姐自幼加入梨園，堂姐為已故粵劇紅伶任劍輝，為粵劇藝術奉獻跨越半世紀的她，在戲行享有「二幫王」美譽，參演過197部電影。

細女姐昨日假世界殯儀館設靈，採用佛教儀式舉行，靈堂佈置以金黃色為主，正中央擺放彩色遺照，遺照前方有兒媳及兩男孫、一女孫的心形花圈悼念，場外展出細女姐的粵劇造型照。粵劇界人士白雪仙、陳寶珠、羅艷卿、梅雪詩、龍劍笙、文千歲、李龍等送花圈弔唁。喪禮今日上午10時舉行公祭，11時大殮儀式，12時出殯，靈柩奉移柴灣歌連臣角火化。

曾跌倒致行動不便

阮兆輝、羅家英、汪明荃、龍貫天、謝雪心、尹飛燕、阮德鏘與妻女、蓋鳴暉等昨日到場致祭，來賓獲派文字紀念冊，懷緬細女姐生平。阮兆輝表示細女姐支持過好多後輩，行內人很敬重她，以最高級別儀式送別她，「細女姐做二幫王，好多人看不到她的功勞其實非常大，她人好好，支持好多人成長，也支持我成長，我跟她合作太多難忘事，我做戲方式都是學她。她永不搶戲，做你的基石，令你一步步上，她的功勞冇乜人做到，因為演員好難安分守己，但她一生都做到」。

契女李小姐透露細女姐的晚年生活，精神狀態幾好，思路也清晰，但早前曾跌倒，雖然行動不便，但她間中也會陪契媽逛街。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com