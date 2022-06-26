被黃浩然叫「陳師奶」 準新娘連詩雅未習慣感尷尬

【明報專訊】鄭丹瑞、伍詠薇、連詩雅、黃浩然及蔣怡昨日錄影港台電視節目《醫家搞邊科》。早前宣布跟男友陳家樂訂婚的連詩雅，被黃浩然叫「陳師奶」，她甜笑面露尷尬，表示未習慣被稱師奶，未有戴求婚戒指的她解釋開工怕遺失或弄花。問當日男友在船上驚喜求婚經過，連詩雅說太意外仍未置信，笑稱是暈住應承，「因在船上，到現在仍感覺暈暈哋，印象好模糊。當時約有10名最親朋友在場拍片見證，他（男友）應該有下跪，但好似沒有講特別愛的承諾，因平日都有講」。她與陳家樂都有感動落淚，透露當時情緒有點激動又怕醜，不敢直視男友。

疫情反覆，連詩雅稱未確實婚期及會否大排筵席，暫定明年註冊，她說：「對籌備婚禮零概念知識，未與雙方家長詳細討論，打算向在疫下辦過婚禮的朋友取經。」她讚未婚夫心地好，雙方有共同興趣，默認2019年因合作拍節目《12個夏天》認識，之後拍拖。

46歲黃浩然自爆小時候患哮喘體弱多病，近年感覺體力逐漸下降，去年經李璨琛介紹，跟教練學健身，體質改善不少，現在是人生中最弗的時候。他決定報名參加明年4月舉行的三項鐵人賽，挑戰以前視為不可能的任務，獲太太鼓勵支持，已開始訓練。

記者：林蘊兒