海報師迷上姜濤 81歲阮大勇畫齊「10胎」自娛

【明報專訊】現年81歲的「海報師」阮大勇退休多年，3年前跟現任太太許慧韶（Virginia）移居台灣，享受悠閒生活。他筆下繪畫的巨星無數，由1970年代至90年代，超過200幅電影海報作品。阮老師現在為興趣而畫，特別喜歡畫李小龍，不同形態的李小龍肖像極生動，最近則「迷上」姜濤，被對方的真摯與善良感動，還自稱是「姜糖」，要畫齊姜濤的10首歌成為作品系列自娛。一個藝術家跟醉心表演藝術的姜濤以「作品」互動，阮老師說姜濤藝術之路，「跟住愛好去走，會好幸福」。

趕在MIRROR演唱會前完成

阮老師畫姜濤的「10胎系列」要趕在MIRROR演唱會前完成，進度理想，接近完成階段。日前他還畫了電影《阿媽有咗第二個》海報特別版，賀電影在台北電影節首映。他首幅作品是「作品的說話」，接着「Dear My Friend,」、「鏡中鏡」、「Master Class」及「亞特蘭提斯」等。他接受《明報》訪問時笑說為找繪畫姜濤的資料睇到眼花，姜濤好難畫，因太靚仔而增難度。別人以為畫畫好容易，他要做很多準備工夫，重複看姜濤的照片、MV及訪問找感覺，捕捉他的神情與動作才夠傳神。阮老師最喜歡畫姜濤的頭髮，因對方的髮型好靚。

被《作品的說話》MV感動

阮老師迷上姜濤是看了《作品的說話》MV，他為這作品的信息震驚又感動，「初時知道MIRROR這十二個後生仔，對於我這個老年人而言，感覺跟我沒有關係。由於太太經常看他們的MV與節目，我對姜濤留印象，覺得他好親切，沒有機心的後生仔，連聲音也好聽，十分童真。相比同齡的人，懂得保護自己及更聰明，但我就是喜歡姜濤的親和力。我被《作品的說話》MV觸動，點解一個23歲後生仔會做這個作品？他表達了愛心、愛這個地球，好善良，所以我決定要畫出來」。他畫「作品的說話」選定姜濤在MV中最後的動作，雙手握拳成心形。這幅畫的背景也有深意，他以銀灰的顏色為地球表面，說這個世界發生很多事情，始終有一線光明來臨。

考慮出畫冊 年底台北開畫展

「Dear My Friend,」是阮老師畫姜濤的第二幅作品，也是他最喜愛的，要放大印刷掛在家中欣賞。他說：「全世界人都掛住Dear My Friend，以前朋友間好容易見面，但疫情下變得困難。我看了這首歌的MV被打動，好有味道，我畫姜濤的頸是拉長了，代表他懷念已離開的朋友，銀、藍色是上天的感覺。初時想畫他望着星星，後來覺得寫上Dear My Friend更直接，還有他手上的籃球，因為他們是波友。」至於「鏡中鏡」的畫作，老師加了色彩外，字體亦有特色。

有「姜糖」出高價希望阮老師出讓姜濤的作品，亦有邀他畫姜濤，但他興趣不大，一句「睇緣分」繼續自娛，畫他喜歡的姜濤。不過，阮太透露因姜糖們太熱情，阮老師考慮出畫冊跟大家分享，又計劃今年底在台中舉行畫展。阮老師希望透過自己的作品對姜濤有鼓勵作用，因對方的作品令一個81歲長者感動，要畫下來記錄，期待他有更多好作品。作為一個藝術家，他對姜濤有話兒：「睇姜濤的報道提及要退休，他的物慾不大，易滿足令自己開心。我唔知他的藝術道路要行多遠，但只要他一生跟住愛好去走，相信他會好幸福繼續行落去。」

首張電影海報《天才與白痴》

阮大勇有「海報師」之稱，早年在廣告公司任職，1975年交出他首張電影海報《天才與白痴》後，展開電影海報創作歷程，被封為「香港電影海報教父」。他51歲退休，與家人移居新西蘭，封筆10年，因喪妻搬返港，以畫畫打發時間，感恩上天給他這天賦。2016年許冠文的兒子許思維執導紀錄片《海報師：阮大勇插畫藝術》，2017年阮老師獲香港電影金像獎頒「專業精神獎」。2018年，阮老師再婚娶Virginia，3年前移居台灣。他稱跟太太到台中旅行，被高美濕地的美景吸引而留下來。他稱現在身在台灣也掛念生活了60年的香港，這是他事業發展與給他所有的地方。原本台灣、香港往返方便，但估計不到疫情讓大家難見面。

記者：唐嘉晞