海報師迷上姜濤 81歲阮大勇畫齊「10胎」自娛

阮大勇要畫齊姜濤的「10胎」,其中最喜愛是這幅「Dear My Friend,」。

【明報專訊】現年81歲的「海報師」阮大勇退休多年,3年前跟現任太太許慧韶(Virginia)移居台灣,享受悠閒生活。他筆下繪畫的巨星無數,由1970年代至90年代,超過200幅電影海報作品。阮老師現在為興趣而畫,特別喜歡畫李小龍,不同形態的李小龍肖像極生動,最近則「迷上」姜濤,被對方的真摯與善良感動,還自稱是「姜糖」,要畫齊姜濤的10首歌成為作品系列自娛。一個藝術家跟醉心表演藝術的姜濤以「作品」互動,阮老師說姜濤藝術之路,「跟住愛好去走,會好幸福」。

趕在MIRROR演唱會前完成

阮老師畫姜濤的「10胎系列」要趕在MIRROR演唱會前完成,進度理想,接近完成階段。日前他還畫了電影《阿媽有咗第二個》海報特別版,賀電影在台北電影節首映。他首幅作品是「作品的說話」,接着「Dear My Friend,」、「鏡中鏡」、「Master Class」及「亞特蘭提斯」等。他接受《明報》訪問時笑說為找繪畫姜濤的資料睇到眼花,姜濤好難畫,因太靚仔而增難度。別人以為畫畫好容易,他要做很多準備工夫,重複看姜濤的照片、MV及訪問找感覺,捕捉他的神情與動作才夠傳神。阮老師最喜歡畫姜濤的頭髮,因對方的髮型好靚。

被《作品的說話》MV感動

阮老師迷上姜濤是看了《作品的說話》MV,他為這作品的信息震驚又感動,「初時知道MIRROR這十二個後生仔,對於我這個老年人而言,感覺跟我沒有關係。由於太太經常看他們的MV與節目,我對姜濤留印象,覺得他好親切,沒有機心的後生仔,連聲音也好聽,十分童真。相比同齡的人,懂得保護自己及更聰明,但我就是喜歡姜濤的親和力。我被《作品的說話》MV觸動,點解一個23歲後生仔會做這個作品?他表達了愛心、愛這個地球,好善良,所以我決定要畫出來」。他畫「作品的說話」選定姜濤在MV中最後的動作,雙手握拳成心形。這幅畫的背景也有深意,他以銀灰的顏色為地球表面,說這個世界發生很多事情,始終有一線光明來臨。

考慮出畫冊 年底台北開畫展

「Dear My Friend,」是阮老師畫姜濤的第二幅作品,也是他最喜愛的,要放大印刷掛在家中欣賞。他說:「全世界人都掛住Dear My Friend,以前朋友間好容易見面,但疫情下變得困難。我看了這首歌的MV被打動,好有味道,我畫姜濤的頸是拉長了,代表他懷念已離開的朋友,銀、藍色是上天的感覺。初時想畫他望着星星,後來覺得寫上Dear My Friend更直接,還有他手上的籃球,因為他們是波友。」至於「鏡中鏡」的畫作,老師加了色彩外,字體亦有特色。

有「姜糖」出高價希望阮老師出讓姜濤的作品,亦有邀他畫姜濤,但他興趣不大,一句「睇緣分」繼續自娛,畫他喜歡的姜濤。不過,阮太透露因姜糖們太熱情,阮老師考慮出畫冊跟大家分享,又計劃今年底在台中舉行畫展。阮老師希望透過自己的作品對姜濤有鼓勵作用,因對方的作品令一個81歲長者感動,要畫下來記錄,期待他有更多好作品。作為一個藝術家,他對姜濤有話兒:「睇姜濤的報道提及要退休,他的物慾不大,易滿足令自己開心。我唔知他的藝術道路要行多遠,但只要他一生跟住愛好去走,相信他會好幸福繼續行落去。」

首張電影海報《天才與白痴》

阮大勇有「海報師」之稱,早年在廣告公司任職,1975年交出他首張電影海報《天才與白痴》後,展開電影海報創作歷程,被封為「香港電影海報教父」。他51歲退休,與家人移居新西蘭,封筆10年,因喪妻搬返港,以畫畫打發時間,感恩上天給他這天賦。2016年許冠文的兒子許思維執導紀錄片《海報師:阮大勇插畫藝術》,2017年阮老師獲香港電影金像獎頒「專業精神獎」。2018年,阮老師再婚娶Virginia,3年前移居台灣。他稱跟太太到台中旅行,被高美濕地的美景吸引而留下來。他稱現在身在台灣也掛念生活了60年的香港,這是他事業發展與給他所有的地方。原本台灣、香港往返方便,但估計不到疫情讓大家難見面。

記者:唐嘉晞