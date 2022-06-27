《聲夢2》梁芷菁首人被淘汰 13歲趙紫諾最高分率先跑出

【明報專訊】無綫歌唱比賽《聲夢傳奇2》前晚一集展開淘汰賽，6名導師李幸倪（Gin Lee）、王灝兒、泳兒、布志綸、林二汶及林奕匡各派出一名學員對決，由25名專業評審評分。13歲趙紫諾（Sabrina）在首兩集已憑超卓唱功受關注，獲封超班「大魔王」。她今次獻唱難度頗高的《說散就散》，聲線沉厚、音域廣及感染力強，獲郭偉亮（Eric Kwok）大讚：「這個世界發生咩事，點解13歲係咁嘅？她把聲好正、好厚、有些沉同沙，希望她不要變聲。」Sabrina最終獲23盞綠燈，成績最佳，她顯得有點難以置信。

任暟晴獲19盞綠燈第2高分

第2高分是獲19盞綠燈、另一熱門任暟晴（Jasmine），經導師Gin Lee教導後，以甜美靚聲獻唱《玉蝴蝶》，令Gin Lee滿意收貨，說她好有自己想法，根基紮實。不過評審舒文與伍仲衡指她感情欠奉，舒文以激將法鼓勵她理解歌詞內容是瘋狂愛情，之後再大膽唱就得。Jasmine好友梁芷菁（Crystal）以可愛造型跳唱《I Wish》，但因音準問題只得8盞綠燈，成為首名出局學員。不少學員感意外流淚，Crystal亦痛哭說接受不到，與Jasmine都哭成淚人，相擁爆喊。Crystal表示與Jasmine曾希望可以一齊走得更後，沒想到自己第一個被淘汰。

娛樂組