煮飯煲湯支持女友林欣彤 Anton被隊友笑重色輕友

【明報專訊】樂隊ONE PROMISE、雲浩影昨日到荃灣出席活動；ONE PROMISE成員陳羿辰（Sora）獲14個月大兒子撐場，隊友周天衡和馮卓然（Anton）讚Sora兒子表現淡定任抱，是父母的功勞，建議Sora可以開班教育兒心得。Anton女友林欣彤（Mag）未有到場，Anton立即維護稱Mag忙於準備表演騷，他為女友煮飯及煲湯以示支持，被隊友天衡和盧文廸取笑重色輕友，「相識10年，Anton夾埋有1年煮過東西畀我們食，他以前忙練鼓嘛」。

文廸表示最近多了公開演出，開心可近距離接近觀眾，笑言唱極不夠喉，希望日日有騷做，盼唱片公司能落實11月為他們開騷，「始終未落實，我們都擔心，但會保持正面信念，正如新歌《I'll Be Fine》，Anton雖然患骨枯，但可以轉做rapper」。

雲浩影嘆收入不穩 拒男友資助

雲浩影受疫情影響之前停工半年，她表示今次再出騷，非常珍惜，目前準備錄新歌及宣傳，也開始接洽廣告工作掙錢，她稱辭去正職，全身投入娛樂圈發展，尚未適應，「收入不穩定，都有點擔心，個心不安，怕沒有錢畀家用，所以不會大使，日常只會吃兩餐，餘下食物亦帶回家；幸好出騷的服裝有贊助，好少買靚衫」。她堅持做獨立女性，強調生活不會靠男友資助，避免欠人情。

記者：鍾一虹