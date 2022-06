全場唱生日歌補賀80大壽 保羅麥卡尼約翰連儂隔空合唱

【明報專訊】俗稱泥漿音樂節的Glastonbury每年6月入夏在英國舉行,繼上周五「新人王」Billie Eilish在主舞台演出後,周六(25日)輪到殿堂級歌手保羅麥卡尼(Paul McCartney)登場;本月18日剛度過80大壽的保羅,成為Glastonbury歷來最年長掛頭牌演出歌手,並跟逝世逾40年的披頭四(The Beatles)隊友約翰連儂(John Lennon)隔空對唱,「我知道是虛擬,能跟約翰合唱,我們又在一起了」。另外,綽號「波士」的搖滾巨星Bruce Springsteen及樂隊Foo Fighters主音Dave Grohl亦驚喜現身,擔任特別嘉賓。

雖然保羅麥卡尼的80大壽已是一星期前的事,但Glastonbury音樂節的觀衆還是全場大合唱為他慶祝,令保羅十分感動。保羅表示,本來3年前就應來Glastonbury音樂節演出,受疫情影響延後到前日。他以《Can't Buy Me Love》揭開演出序幕,並有專人輔以手語傳譯。之後又唱出《Love Me Do》、《Hey Jude》及《Let It Be》等披頭四年代的名曲。不過最大驚喜卻是跟約翰連儂隔空合唱的環節。保羅表示多得《魔戒》導演彼得積遜(Peter Jackson)協助,稱嶄新科技可讓約翰連儂陪伴他一起開騷。保羅形容這樣很特別,之後隔空跟重新混音的約翰歌聲合唱《I've Got A Feeling》,舞台屏幕再配以約翰過往的演出片段,營造合唱氣氛。保羅亦向披頭四另外兩名隊友:佐治夏里遜(George Harrison)及靈高史達(Ringo Starr)致敬,「當年這4個男孩組成樂隊,做得不錯」。

尾聲揮舞烏克蘭國旗

搖滾巨星Bruce Springsteen及Foo Fighters主音Dave Grohl驚喜登場,保羅麥卡尼形容Dave為英雄,又讚他是搖滾歌手中的大好人,「他說要過來,我不相信他,結果他真的出現」。Bruce則在台上多謝保羅邀請他到場。另外,保羅又把歌曲《My Valentine》獻給身在現場的太太Nancy Shevell。據報保羅的演出接近3小時,安歌時段更在台上揮動烏克蘭國旗,以示當地遭俄羅斯入侵後,對烏國的支持,獲得全場報以如雷掌聲。

Olivia Rodrigo爆粗歌獻美高院

另外,前日參與演出的還有美國19歲創作女歌手Olivia Rodrigo;對美國最高法院上周五(24日)否定憲法賦予女性墮胎權,Olivia表示強烈不滿,跟演出嘉賓Lily Allen合唱了後者的粗口歌《F*** you》,並說把歌曲送給美國最高法院的幾名法官,稱對於裁決感到震驚及傷心。