全場唱生日歌補賀80大壽 保羅麥卡尼約翰連儂隔空合唱

保羅麥卡尼是歷來Glastonbury掛頭牌演出的最年長歌手，但演出近3小時，到尾聲依然保持活力，還揮動烏克蘭國旗（右圖）博得滿堂掌聲。（路透社/網上圖片）

【明報專訊】俗稱泥漿音樂節的Glastonbury每年6月入夏在英國舉行，繼上周五「新人王」Billie Eilish在主舞台演出後，周六（25日）輪到殿堂級歌手保羅麥卡尼（Paul McCartney）登場；本月18日剛度過80大壽的保羅，成為Glastonbury歷來最年長掛頭牌演出歌手，並跟逝世逾40年的披頭四（The Beatles）隊友約翰連儂（John Lennon）隔空對唱，「我知道是虛擬，能跟約翰合唱，我們又在一起了」。另外，綽號「波士」的搖滾巨星Bruce Springsteen及樂隊Foo Fighters主音Dave Grohl亦驚喜現身，擔任特別嘉賓。

雖然保羅麥卡尼的80大壽已是一星期前的事，但Glastonbury音樂節的觀衆還是全場大合唱為他慶祝，令保羅十分感動。保羅表示，本來3年前就應來Glastonbury音樂節演出，受疫情影響延後到前日。他以《Can't Buy Me Love》揭開演出序幕，並有專人輔以手語傳譯。之後又唱出《Love Me Do》、《Hey Jude》及《Let It Be》等披頭四年代的名曲。不過最大驚喜卻是跟約翰連儂隔空合唱的環節。保羅表示多得《魔戒》導演彼得積遜（Peter Jackson）協助，稱嶄新科技可讓約翰連儂陪伴他一起開騷。保羅形容這樣很特別，之後隔空跟重新混音的約翰歌聲合唱《I've Got A Feeling》，舞台屏幕再配以約翰過往的演出片段，營造合唱氣氛。保羅亦向披頭四另外兩名隊友：佐治夏里遜（George Harrison）及靈高史達（Ringo Starr）致敬，「當年這4個男孩組成樂隊，做得不錯」。

尾聲揮舞烏克蘭國旗

搖滾巨星Bruce Springsteen及Foo Fighters主音Dave Grohl驚喜登場，保羅麥卡尼形容Dave為英雄，又讚他是搖滾歌手中的大好人，「他說要過來，我不相信他，結果他真的出現」。Bruce則在台上多謝保羅邀請他到場。另外，保羅又把歌曲《My Valentine》獻給身在現場的太太Nancy Shevell。據報保羅的演出接近3小時，安歌時段更在台上揮動烏克蘭國旗，以示當地遭俄羅斯入侵後，對烏國的支持，獲得全場報以如雷掌聲。

Olivia Rodrigo爆粗歌獻美高院

另外，前日參與演出的還有美國19歲創作女歌手Olivia Rodrigo；對美國最高法院上周五（24日）否定憲法賦予女性墮胎權，Olivia表示強烈不滿，跟演出嘉賓Lily Allen合唱了後者的粗口歌《F*** you》，並說把歌曲送給美國最高法院的幾名法官，稱對於裁決感到震驚及傷心。