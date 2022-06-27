【開箱】《Spy×Family》 沒有血緣關係的家庭更有愛

【明報專訊】影視串流平台Netflix動畫《Spy×Family》，改編自日本漫畫家遠藤達哉暢銷2100萬冊的同名作品，故事講述一名間諜為了完成國家任務，跟女殺手及讀心術女孩組成臨時家庭，伺機接近敵方首領，任務能否成功？暫時還是未知數，這一家三口的關係卻愈來愈親密。《Spy×Family》頗有日本名導是枝裕和作品如《誰調換了我的父親》、《小偷家族》及新片《孩子轉運站》味道，令人反思「家庭」與「血緣」是否必須畫上等號。

表面動作笑料兼備

截稿前為止，《Spy×Family》動畫首季12集剛於日本電視台播放完畢，本地觀眾可以透過Netflix及Disney+收看，分別在於前者已播出11集，昨日仍穩佔香港節目收視排行榜第4名，比《怪奇物語4》還要高一位，結局將於本周六上架；Disney+只播到第7集，進度稍慢。故事以架空歷史為背景，講述冷戰時代下的東國與西國，後者為了維護和平，於是派遣代號「黃昏」的超級間諜洛伊德佛傑，執行名為「梟」的絕密行動，目的是刺探危害兩國關係的東國國家統一黨黨魁唐納文的秘密。

為了完成任務，必先組織家庭，藉以掩人耳目，然後派出女兒入讀東國貴族名校伊甸學園，跟唐納文的兒子結成好友，再滲透入對方家庭，才有機會盜取機密。以心理醫生為掩飾身分的洛伊德，偶遇任職市政廳的少女約兒，外表柔弱的她，實際上是代號「睡美人」的女殺手，獨身的她為免惹人注目，成為東國特工的調查對象，於是答應跟洛伊德假結婚，在不知情下捲入兩國的政治旋渦。

為了找出「梟」計劃的最重要棋子，洛伊德到訪孤兒院，看上貌似聰明伶俐的粉紅髮女孩安妮亞，順利領養作女兒，卻不知她其實是某神秘組織的實驗品007號，自小擁有讀心術的超能力，因看穿洛伊德的心思而盡力配合，希望能夠逃離組織的控制。一家三口各自為了不同理由，互相隱瞞身世，組織冒牌家庭，卻在日常相處中，發展出真實感情。

表面上《Spy×Family》是一齣動作笑料兼備的動畫，事實是探討親子關係的寓言。洛伊德急於完成任務，盡快擺脫「家庭」束縛，於是要求安妮亞事事配合，由參加名校面試，到正式上課並跟唐納文次子結成冤家，過程意外頻生，令他從未如此泄氣，甚至不止一次想過放棄，這不是天下父母都曾面對的相同難處嗎？最終洛伊德明白欲速則不達的道理，不再強迫安妮亞服從，嘗試從孩子角度出發，體會她的心情和喜惡，結果反而有意外驚喜。

《Spy×Family》第2季將於今年10月在日本開播，暫時已知洛伊德家庭將會增添新成員，正是一頭能夠預知未來的寵物狗彭德，牠跟安妮亞同樣來自神秘組織的實驗品，幾乎淪為暗殺敵方的「狗」體炸彈，當牠預知加入洛伊德一家後將會獲得幸福，於是主動幫助安妮亞。不難想像彭德加盟第2季後，故事主旨將會變得更宏大，由親子關係進化到人與大自然相處的環保課題，令人期待。

劇集歌曲應記一功

《Spy×Family》動畫大受歡迎，除了吸引漫畫迷追捧外，負責獻唱主題曲《Mixed Nuts》的日本當紅樂隊Official髭男dism，以及日劇《逃避雖可恥但有用》男星兼歌手星野源唱作的片尾曲《喜劇》，亦應記一功，不少樂迷都因喜歡此歌曲而變成《Spy×Family》的粉絲，且看下季會否帶來更大驚喜。