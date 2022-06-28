Anson Lo獲「神徒」辦生日月 頭炮慈善展覽 MV水樽屬非賣品

《King Kong》MV出現過的水樽只可觀看。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）7月7日27歲生日，一眾「神徒」（粉絲暱稱）為他舉行「慈善生日月」，舉辦一連串慶祝活動，頭炮是為期兩周於旺角某商場舉辦的 《Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store》。Anson Lo國際後援會會長Annie稱不會邀請「教主」到場，她說：「教主如果出現會淪陷！」

「神徒」識做不會打擾「教主」

對於「教主」的隊友姜濤撰千字文自責生日打卡險釀人踩人意外，籲粉絲理性追星。Annie稱不會特別評論：「如果在街外拍攝，都會吸引途人走埋去。我們會盡量配合『教主』，他工作時不會打擾。」至於另一隊友呂爵安（Edan）的歌迷會爆內訌一事，Annie稱「神徒」會做好本分，讓「教主」專心工作。

商場活動場地以慈善展覽為主題，展示「教主」不同造型公仔、1800名粉絲照片砌成的巨型肖像海報、Anson Lo親筆寫給「神徒」的信，以及歌曲《King Kong》MV出現過的水樽道具，亦設置以「教主」喜愛的粉紅色為主題的打卡位，以及發售特別製作的13款期間限定生日應援周邊產品，全套商品價值2260元。Annie表示展覽籌備4個月，花費6位數字，收益扣除成本全數撥捐10間本地慈善機構。

活動中最珍貴展品是Anson Lo歌曲《King Kong》MV出現過的水樽道具實物，是MV美術總監Karson Liu借出，Karson曾表示此乃非賣品。Annie說：「水樽好多人想要，因為是非賣品，可能都要買保險，其實整個展覽商場都已經買保險。」

姜濤播片：會收到好多信

姜濤前日在社交網撰千字文，解釋少跟粉絲合照及不便接收實體禮物原因，並希望粉絲能理性追星；文中姜濤提到他喜歡大家以寫信方式表達支持。昨天凌晨約1時，姜濤在Instagram說：「你有無睇到呢條片？預言你會收到好多信。」然後再貼了《哈利波特：神秘的魔法石》一段片，片中有多封信從煙囪飛入屋，再配上歌曲《12》姜濤的表情，連姜濤也留言：「嗯！挺好！」

記者：林祖傑