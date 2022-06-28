與嘉賓林家謙零交流 岑寧兒：大家熟到不說話都充滿默契

【明報專訊】岑寧兒在九展舉行一連四場音樂會前晚尾場，除了鄧麗欣捧場，劉天蘭繼續現身支持愛女，父親岑建勳的前妻謝寧亦撐場。尾場嘉賓林家謙，兩名「寡言系」歌手用歌聲代替說話，合唱完《聽風》後，岑寧兒只輕輕地答謝一句：「多謝林家謙。」

岑寧兒再次答謝擔任音樂總監的表哥陳哲廬（Jerald）從加拿大回港撐她，Jerald亦趁最後一場訴心聲，稱這兩三年過得很艱難，覺得自己已「收檔」，幸家人和朋友支持，重新燃點心中團火，「現在OK了，因為有你」。岑寧兒說：「我當日感覺『被歡迎』才回港，我想你都有這感覺。」話畢兩人相擁，之後合唱《半張飛》。演唱會完結時觀眾仍不願離場，最後岑寧兒出場再唱一首歌。

岑寧兒完騷後受訪，談到與林家謙欠交流？她解釋是根據嘉賓的個人特色放進歌單，與林家謙的環節正是想帶出靜態和療癒，並笑言：「就是大家熟到不用說話、不用對望，都可以充滿默契地合唱，這樣很正。」

林宣布8月開紅館演唱會

另外，林家謙昨宣布8月24日至26日假紅館舉行3場《SUMMER BLUES 》演唱會，7月5日優先訂票，7月14日公開發售。早前林家謙為演唱會拍攝海報，當日攝氏34度，他要穿梭海邊及樹叢，用了近8小時拍攝。他配合造型穿上不同外套及毛衣，但沒流太多汗，他笑稱：「不知點解，我都幾熱得。」

記者：陳釗