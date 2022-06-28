面對人生交叉點 高海寧：續約無綫要慎重考慮

【明報專訊】高海寧（高Ling）本年初客串內地劇《三十而已》後人氣急升，工作量大增，傳有意趁機離巢外闖，拒續約無綫，告別合作14年的「娘家」。無綫為留人給予「甜頭」，安排她35歲正日生日跟首席創意官（創意總監）王祖藍北上參加交流活動，但高Ling仍未肯續約，被踢出內地劇《隱娘》，改由黃智雯頂上。高Ling完成內地工作後寧四處度假也不返港，離港5個多月，至昨日終現身無綫宣傳活動，為主演新劇《童時愛上你》造勢，她表示仍有一段時間才約滿，續約一事正在洽談中，但未肯透露有否獲其他公司接洽。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

高Ling昨日與張振朗、袁文傑等為新劇《童時愛上你》宣傳，她表示日前完成酒店檢疫隔離出關，暫時不用返內地工作，可以留港宣傳及休息。

不會要求續約換獎

被問到與無綫的合約問題，高Ling表示未完約，仍在洽談中，「我覺得可以合作得更加好，公司好好，給予我空間去玩，讓我慢慢想清楚，亦很有誠意。我跟公司合作得很開心，所以今次回來除了宣傳劇集，希望可以正式傾好份合約」。問到續約成數？她說：「就看看條件啱不啱。」會否要求續約換獎？她說：「好明顯這麼多年來我都沒做過這件事，如做了就不會一個獎都攞不到，我覺得攞獎好睇天時、地利、人和，角色獲觀眾認同更重要。」

有傳想主力在內地發展？高Ling說：「如果有機會打開另一個巿場，也不是壞事，做演員可以多些嘗試新製作，今次在內地拍綜藝節目都學到好多嘢。」她不肯透露可有其他公司接洽，「關乎前途的事，讓我慎重考慮完才向大家講，現在真的要想清楚究竟自己想點，這個時候我覺得是面對人生交叉點」。

新劇演8歲智商不懂除bra

談到主演新劇《童時愛上你》，劇中有否性感演出？高Ling表示最性感只得一幕冲涼不懂除bra的戲分，最後弄壞了bra，只穿著白Tee從浴室出來，因而嚇親張振朗，不過她已打足底。與張振朗可有親熱戲？高Ling稱角色只有8歲智商，是十分純潔的愛。在旁的張振朗笑稱：「我不搞𡃁妹！」

袁文傑最想被觀眾鬧

袁文傑劇中與高Ling演兄妹，他透露當中有場戲要大罵父親胡楓（修哥），是他入行以來最大聲浪的演出，他說：「看劇本沒想過會這樣，但拍攝時現場氣氛和環境令我爆了出來，拍完我都有向修哥講不好意思，他就笑笑口，可能見我怒氣冲冲走埋去。」角色不討好，可擔心被觀眾鬧？他說：「其實小弟從影以來，角色畀人鬧也不是第一次，我覺得是好事，大家睇到入心入肺才會鬧我，如果鬧都多餘，就真係慘了，我都希望大家鬧我。」

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