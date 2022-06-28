上月見「孕肚」誤傳喜訊 玄彬孫藝珍新婚3月成功造人

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》主角玄彬與孫藝珍在3月31日結婚，其後到美國度蜜月，上月誤傳有孕，女方極速澄清。昨日孫藝珍終於報喜，透過社交媒體承認懷孕，但未有透露預產期，僅表示擔心又激動，覺得身體狀况每天都出現變化。喜訊公開後，圈中好友及粉絲紛紛送上祝福，期待看到俊男美女的「星二代」出世。

文：蘇珮欣

現年39歲的玄彬與比他年長一歲的孫藝珍，因合演韓劇《愛的迫降》鬧出戲假情真，今年初宣布婚訊，並於3月31日舉行婚禮，邀請約200名親友出席，其後二人到美國度蜜月，多次被網民「野生捕獲」。行程結束後，上月孫藝珍透過社交媒體公開郊遊照片，當時穿上白身連身裙的她，腹部微微隆起，網民指孕味濃，但她隨即否認。直至昨日，她終於透過社交媒體公布喜訊，宣布與夫婿玄彬即將迎來婚後第一胎。

孫藝珍有孕擔心又激動

孫藝珍在網上留言，要向大家傳達一個開心的消息，「我們將迎接新生命來臨」，又說感覺仍不真實，既擔心又激動，覺得身體狀况每天都出現變化。她又表示懷孕當然值得高興，但因要事事小心，一直未有跟身邊親友透露，如今才向他們和粉絲公布喜訊，承諾會照顧即將降臨的寶貴生命，並祝願大家也能守護生活中珍貴的東西。

孫藝珍的經理人指，她現正處於懷孕初期，家人都替他夫妻倆高興，並強調孫藝珍近日剛得悉懷孕，想先讓粉絲知道，所以透過社交媒體公開喜訊。孫藝珍懷胎後，粉絲紛紛送上祝福，圈中好友如《屍殺半島》李貞賢亦在網上留言道賀，並稱珍妹腹中孩子跟她出生兩個月的女兒，將會成為同齡好朋友。

玄彬密密拍戲賺奶粉錢

將為人父的玄彬，當然要努力工作賺奶粉錢，婚前完成兩部電影《秘密任務2》及《交涉》的拍攝工作，有望今年內公映。另外，玄彬早前接拍新片《哈爾濱》定於今年下半年開鏡，《黑道律師文森佐》全汝彬及《地獄公使》朴正民有望演出。