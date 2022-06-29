郭晉安自認眼淺 陳煒取笑「喊包安」

【明報專訊】無綫推出《回歸光影頌》劇集系列，包括5個單元劇及15集連續劇《回歸》，郭晉安、陳煒、陳山聰、龔嘉欣、何廣沛、陳曉華、劉穎鏇等演員昨日現身記者會造勢。

《回歸》主角郭晉安和陳煒互笠高帽，笑言今次合作見識對方演技爆發力，喊功收放自如。陳煒說：「安仔可秒間爆喊，好似馬力強勁的跑車。」安仔稱演繹崩潰有一定難度，講述其角色賣掉食店套現救急，心血盡失，一入對白便喊，「我是好勁馬力的跑車，一爆出來浪費好多力量，反而煒哥像環保電車，環保節能，點到即止，她喊完就走去趕外景」。陳煒自言現實中是理性派，不輕易流露感情。安仔自認感性眼淺，早前更被兒子觸動，「我個仔今年14歲，開始跟我談價值觀，他說是從我身上學到的，我立即想喊，有幾遠彈開幾遠，不想被兒子見到我喊」。被陳煒取笑是「喊包安」。陳煒早前丁父憂，押後婚期，她表示未知婚期，目前仍未計劃。

龔嘉欣拍劇狂摑譚俊彥致手腫

龔嘉欣在單元劇《究竟天有幾高》演香港科研團隊，稱今次拍劇才知香港人有份整火箭，還有機會踏足理工大學實驗室，見識一比一火箭的模型和火箭零件。談到在《十八年後的終極告白2.0》狂摑譚俊彥（Shaun）一幕成熱話，她稱拍這場戲壓力好大，連續喊了六七小時，情緒崩潰，又怕演得不夠好，「拍之前都擔心失控，已跟Shaun溝通，叫他小心，拍完再say sorry。我從未試過大力打男人，知道Shaun好痛，我隻手都紅腫」。

陳山聰受訓5日學做升旗手

陳山聰與劉穎鏇在單元劇《我的驕傲》再度演父女，山聰因角色有機會體驗做升旗手，「我學升旗，去了黃竹坑接受5日訓練。很難，拉19下，還要配合國歌，自己心裏要數拍子，導師還講笑，讚我可頂更升旗」。他透露到金紫荊廣場拍攝時，只在國旗側邊拍大頭拉繩交代。劉穎鏇稱劇中有場戲以全普通話演出，笑言拍攝前在家背對白，會懷疑自己讀錯音，幸現場有國語老師執漏。

何廣沛讚陳曉華演技進步

何廣沛、陳曉華在單元劇《曙光》和《回歸》扮演夫妻，兩人表示曾在《異搜店》演情侶，今次再碰頭更有默契，廣沛大讚女方演技有進步。陳曉華劇中由青年演到中年，似預習人妻和媽媽，尤其拍到戴婚戒和除戒指，心情激動，被廣沛取笑她恨嫁。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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