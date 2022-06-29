迪士尼被指欲修補關係 天價邀拍《魔盜王》新作 尊尼狄普未為23.4億回巢

尊尼狄普透過發言人澄清，有關再拍《魔盜王》的傳聞純屬虛構。

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫特（Amber Heard）誹謗官司獲判勝訴，擺脫「家暴男」惡名，演藝事業有望重拾正軌。據澳洲娛樂網站PopTopic引述知情人士透露，迪士尼電影公司計劃出價3.01億美元（約23.4億港元）利誘尊尼回巢，再演《魔盜王》電影及Disney+劇集。不過，尊尼狄普的發言人接受美媒查詢時已否認，「這是憑空揑造的報道」。

在誹謗官司審理期間，尊尼狄普不滿前妻安柏赫特在《華盛頓郵報》撰寫有關性暴力及家暴的文章，藉此影射他涉家暴的言論，導致他被飛出《魔盜王》第6集。

安柏赫特一方於是找來迪士尼高層天娜紐曼（Tina Newman）作供，強調易角跟「打老婆」報道無關。女方代表律師亦澄清，尊尼狄普拍罷《魔盜王》第5集《加勒比海盜：惡靈啟航》後遭迪士尼解約，當時安柏還未發表上述文章，加上尊尼亦曾公開表示，對演出《魔盜王》感到生厭，尊尼隨即否認：「我希望一直演下去，直至需要結束為止。」

庭上表示決不吃回頭草

隨着官司勝訴，尊尼狄普會否跟迪士尼重修舊好，並再拍《魔盜王》續集？便成了粉絲關注的焦點。澳媒PopTopic日前引述不具名業內人士爆料，迪士尼已為尊尼準備一紙3.01億美元合約，力邀他回巢再演一兩齣《魔盜王》電影，和相關的Disney+劇集。巧合的是，尊尼在庭上作供時稱，就算迪士尼出價3億美元（約23.4億港元）並送上100萬隻羊駝，他都不會吃「回頭草」，這跟傳聞中的片酬出奇地脗合，令人質疑有關報道的可信程度。

尊尼狄普發言人昨日接受美國全國廣播公司（NBC）新聞節目訪問，澄清傳聞並不可信：「這是憑空捏造的報道。」

《魔盜王》監製：未來的事誰說得準

其實《魔盜王》監製謝利畢咸瑪（Jerry Bruckheimer）早已表明，暫時並無計劃開拍尊尼狄普主演的《魔盜王》影視作品，但不忘補充一句：「未來的事誰說得準？」似為將來合作埋下伏線。

前妻安柏赫特被踢爆假扮掃平貨

另一方面，安柏赫特敗訴後，一度表明上訴，她的代表律師Elaine Bredehoft承認，安柏無法賠償830萬美元（約6474萬港元）予前夫，恐怕上訴無望。事後有網民目擊她在紐約平價百貨店TJ Maxx購物，營造節儉度日的清貧形象。據娛樂網站Radar Online日前報道，愈來愈多證據顯示有關安柏赫特生活拮据的「現象」，其實是她的公關團隊精心策劃，藉此博取公眾同情，例如有目擊者稱安柏在TJ Maxx購物的照片和短片，其實是她的妹妹Whitney而非狗仔隊拍攝，然後詐欺在網絡發布；亦有網民宣稱在報道刊登一星期前，安柏跟公關團隊仍乘坐私人飛機代步，很難令人相信短短數天後即淪落至此。