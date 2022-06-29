開箱：《傲骨博斯：傳奇再現》 轉換跑道 繼續查案

【明報專訊】米高康尼利（Michael Connelly）的暢銷小說《The Lincoln Lawyer》，11年前拍成同名電影《依法犯法》，同名劇集今年5月中在影視串流平台Netflix上架，內容改編自另一小說《Brass Verdict》，首28天錄得2.6億觀看時數，成績不錯。米高筆下另一人物Harry Bosch，其實更早拍成劇集《傲骨博斯》（Bosch），2014至2021年播足7季，外傳《傲骨博斯：傳奇再現》（Bosch：Legacy）比《依法犯法》更早一步，5月6日在亞馬遜Prime Video上架，同月底播出第10集結局，製作公司表明會開拍第2季，可見米高康尼利的小說確實提供了很多題材。

助律師調查兇手 女兒承衣缽

《傲骨博斯》講述洛杉磯刑警Harry Bosch的查案故事，每季根據米高康尼利不同的小說改編，有時會像第1與第3季，內容來自3本小說，但也有像第7季，集中改編《The Burning Room》。第7季尾聲，Harry辭職，上司問他，「沒有了警察徽章，你會是誰？」當時Harry稱會自己尋找答案。實情是他轉行當私家偵探，還遞了申請。《傲骨博斯：傳奇再現》可說是外傳，也可說是第7季的延伸。講述Harry當私家偵探後，沒有了警察身分的權威，但依然為破解案件而戰，並請來精通高科技的Mo協助。自知命不久矣的超級富豪Whitney暗地邀請Harry為他調查一名舊情人的下落。不婚沒子女的Whitney，年少時戀上一名墨西哥女孩，遭父親反對，並威脅取消繼承權，最終跟女友分手；當行將入木，自覺對不起可能當時懷孕的舊愛。幾經波折Harry查出那女孩當年誕下兒子後自殺，兒子被收養，卻在越戰時罹難，但原來當時他的女友已懷孕，並誕下女兒，女兒亦有一名10多歲兒子。其間Harry發現有人跟蹤他，Whitney逝世，而且死因可疑，有人更對Whitney的孫女一家下手。Harry與當刑警時一樣，受託後使命必達。最後不但查出殺Whitney的真兇，也保證他的孫女、曾孫能繼承遺產。

《傲骨博斯》的部分角色，亦在《傳奇再現》中亮相，例如律師Honey Chandler，被商人Carl Rogers買兇謀殺未遂，康復後卻未能令對方受到應有制裁，自此竭力維持對司法系統的信心。Honey在新劇中聘Harry調查Carl，並發現對方跟俄羅斯黑幫的瓜葛。至於Harry女兒Maddie，則繼承父業，加入洛杉磯的荷李活警署，成為新入職巡警，其間調查一宗入屋強姦案，並捲入警員是否違法開槍的風波，同期出道的同事又遭槍傷，飽受連番挫折。

異母兄弟有機會下季碰頭

近年美國較少《傲骨博斯》這類風格較寫實及硬橋硬馬的查案劇，未知是否因此拍足7季也意猶未盡；事實上《傲骨博斯：傳奇再現》的評價不俗，在爛番茄影評網站，超過七成好評，可惜在亞馬遜Prime Video播放，迴響不算大。不過演員表現出色，《壯志凌雲》湯告魯斯（Tom Cruise）的前妻美美羅渣士（Mimi Rogers）扮演律師Honey，經歷生死後，為自保苦練槍法，又繼續堅信法律效力，美美演來剛柔並濟。《變形金剛：殲滅世紀》泰迪斯韋利華（Titus Welliver）更演活了面冷心熱，又擁有豐富查案經驗的Harry Bosch，成為其從影代表作。新劇中也描述更多Harry的背景，包括母親是妓女，被殺後變成孤兒，過着顛沛流離的不同寄養家庭生活；長大成人當查出生父是著名律師 J. Michael Haller後，曾登門造訪，並看見同父異母的弟弟Mickey。

上次介紹《依法犯法》時已提過，主角Mickey Haller與Harry是同父異母兄弟，米高康尼利的小說有他倆相遇並互相幫忙的情節。不過Netflix擁有《依》劇版權，能否讓兄弟在劇中重逢，仍是未知之數。原作者米高康尼利受訪時稱《傲骨博斯：傳奇再現》第2季，將按照小說《The Crossing》改編，正是有關Harry與Mickey兄弟合作的故事。值得一提的是，米高成為小說作家之前，曾在佛羅里達州及洛杉磯當記者，並專責罪案線，有10多年採訪經驗，為作品提供了厚實的背景。《The Crossing》正是聚焦洛杉磯警方內部問題，相信又是他拿手的司法、執法與複雜政治的架構。