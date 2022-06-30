獲邀任奧斯卡評審 興奮嘈醒老公陳可辛 吳君如：終打入荷李活權力核心

【明報專訊】奧斯卡金像獎頒獎典禮主辦方美國影藝學院前日公布397名藝人及電影工作者獲邀成為新會員，擁有明年第95屆奧斯卡頒獎禮的投票權，吳君如成為本年度唯一獲邀請的香港演員。吳君如對此感到非常雀躍，表示昨日凌晨收到邀請電郵後，一時間難以置信，以為跟她開玩笑，笑言終於可以打入荷李活權力核心，又問是否跟湯告魯斯及梅麗史翠普平排？她表示當然立即答應接受邀請。

吳君如演藝生涯近40年，近年由演員晉身製作人，去年監製兼主演的電影《媽媽的神奇小子》叫好叫座，並代表香港報名角逐第94屆奧斯卡最佳國際電影，但未能入圍。下月舉行的第40屆香港電影金像獎，《媽》片獲9項提名，吳君如角逐最佳女主角，有望二度封后。

今年唯一獲邀香港演員

第95屆奧斯卡頒獎禮明年3月舉行，主辦方美國影藝學院公布397名藝人及電影工作者獲邀加入成為新會員，當中包括香港電影金像獎影后吳君如、曾監製《武俠》、《親愛的》、《奪冠》等片的許月珍，以及從事電影發行的徐寬，三人將可擁有第95屆奧斯卡頒獎禮的投票權。其他獲邀者包括應屆奧斯卡最佳電影《心之旋律》導演尚安希達（Sian Heder）、最佳男配角賽高素（Troy Kotsur）、《西城故事》女配角獎得主亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）、最佳國際電影《Drive My Car》日本導演濱口龍介及男主角西島秀俊，以及贏得最佳主題曲的樂壇小天后Billie Eilish，另外《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）、《格雷的五十道色戒》男星占美多倫（Jamie Dornan）亦收到邀請。過往獲邀成為會員的華人電影工作者，則有梁朝偉、甄子丹、張曼玉、李安、吳宇森、章子怡、劉德華、張艾嘉等。

吳君如是本年度唯一獲邀的香港演員，外媒介紹她演出的作品包括《歲月神偷》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》。其中《歲月神偷》在第60屆柏林影展新生代單元適宜兒童觀看組贏得「最佳電影水晶熊獎」；吳君如則憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》在香港電影金像獎首度封后。

笑問是否同湯告魯斯平排

吳君如對於今次獲邀成為會員感到興奮，昨午在社交網拍片分享喜悅，留言「OMG，我入咗奧斯卡…評審」。她在片中說昨日凌晨2時半還未睡，在看電郵時看到一個Academy傳給她的電郵，說時用電話對着鏡頭展示電郵的版面，她說：「恭喜我成為佢哋會員！」她說當時想：「奧斯卡？小金人？Are you kidding me？」吳君如稱之後再看清楚電郵，開始講oh my god，「god咗成5分鐘，god到隔籬件蛋散（老公陳可辛）醒咗，我話畀佢聽奧斯卡邀請我成為佢哋會員」。她續說：「我終於可以打入荷李活權力核心，我咪以後可以同湯告魯斯同梅麗史翠普平排？開心到，哈哈哈，就係咁，我即刻點頭應承，即刻accept咗，yeah！」很多網民留言恭喜她，跟吳君如拍電影《闔家辣》的MIRROR成員呂爵安（Edan）表示，「Congrats姑媽！」阮小儀則讚她「勁呀！」

娛樂組

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