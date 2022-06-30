MC HotDog新歌被質疑侮辱楊穎鄧紫棋 Angelababy助理反擊「姐不吃你這套」

【明報專訊】楊穎（Angelababy）日前捲入多部演出劇集被除名風波，惹起遭封殺揣測，其後她的名字重新出現在作品上，事件得以平息。不過近日Angelababy的名字出現在台灣饒舌歌手MC HotDog（熱狗）新歌《Ladyboy》的歌詞，當中提到「你是我的angelababy，還是卑鄙」，另一句歌詞「小心我把你當成凳子騎」則令人聯想到鄧紫棋（G.E.M.），二人的粉絲大感不滿，認為MC HotDog不尊重女性。Angelababy的助理在微博發文反擊，貼出「姐不吃你這套」圖片，並寫上：「不好意思，不是你的angelababy。」

娛樂組

MC HotDog（熱狗）日前推出新歌《Ladyboy》，歌詞中有「小心我把你當成凳子騎，又愛又恨死你」及「你是我的angelababy，還是卑鄙，又maybe」，引起大批網民議論，有指「凳子騎」讓人聯想到鄧紫棋的諧音，提到Angelababy時又夾雜負面詞彙，很多Angelababy跟鄧紫棋的粉絲感到不滿，認為他這樣是不尊重女性。

Angelababy的助理昨日在微博上載一張圖，寫着「姐不吃你這套」，並留言：「不好意思，不是你的angelababy。」回應MC HotDog新歌歌詞一事。不少粉絲及網民留言表示支持，希望能好好保護Angelababy。鄧紫棋方面暫時未有回應。

歌曲非首次提及Angelababy

不過有網民覺得把藝人寫進歌詞，是MC HotDog過往的作風，不管大家有何想法，已讓這首新歌有討論度。有指今次不是MC HotDog首次在歌詞中提及Angelababy，去年他參加《披荊斬棘的哥哥》時，其中一首歌《夏夜晚風》，有一句「你是我的安琪拉baby還是baby」。

44歲MC HotDog出道逾20年，近年擔任《中國有嘻哈》、《中國新說唱》的明星製作人兼評審，讓他在內地人氣攀升，發展順利。