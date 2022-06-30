初次拍劇欠經驗怕露餡 吳啟洋陳嘉倩演夫妻少親熱戲

【明報專訊】男團P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與陳嘉倩於ViuTV懸疑劇《冥冥之中》由情侶發展至夫妻，二人均首次正式參演劇集，表現有待觀眾評價，他們要演沉重角色確實不易。Phoebus透露在劇中是悲劇配角，性格簡單直接，十分善良充滿大愛，有中和其他角色的黑暗作用，同時要經歷幾次死亡，「角色是怕羞暖男，和現實生活中的我很相似」。

與陳嘉倩有感情線的Phoebus透露跟對方沒有太多身體接觸，最盡只是輕拖陳嘉倩的手，以及蜻蜓點水式親吻面額，是否因偶像包袱而有所顧慮？他否認：「點會有偶像包袱，係覺得會驚，如果要和女演員有親吻或親熱鏡頭，不可以事先練習，會好緊張，不可以讓觀眾覺得不自然，對我而言是很大挑戰。」他笑稱監製這個設定當然不好，身為演員應該什麼都試，不應該有框框，不過同意演戲不是有身體接觸或親熱戲才好玩。

Phoebus經常整爛嘢被鬧

曾客串劇集《太平紋身店》演小角色且的Phoebus稱今次才是真正演的第一套劇，記得試鏡時導演知道他未正式拍過劇，即大呼：「咁就啱喇，就係要一張白紙。」最令他難忘是拍攝期間，戲內戲外都畀人鬧，「因為戲外我經常不小心整爛東西，拍攝時又試過整爛道具，行過窗邊都會成幅窗簾跌下來，大家都怪責跟我的氣場有關，常笑我戲內戲外都成日講『唔關我事㗎！』這句對白」。

歌手與演員之間，喜歡的程度各佔一半，Phoebus說：「細個睇電視多，沒有想過當歌手，想當演員，長大後發覺原來鍾意唱歌跳舞，便參加比賽，想不到入行後便有機會拍劇，發覺真的幾鍾意，覺得拍劇和在舞台上演出的滿足感和樂趣一樣，想試演不同角色。」

陳嘉倩為角色保持鬱結

陳嘉倩為了演好人生首個劇集角色，懶理女神形象崩壞，盡情投入哭崩於人前，「首次拍喊戲，很大壓力，我不算眼淺的人，雖然聽歌都會感性得喊出來，但在人前極少表露這一面」。演戲新手的她直認角色很大挑戰，屢經歷不幸，性格相當沉重，幾個月拍攝期，一直要保持鬱結狀態，拒絕和朋友見面，刻意收埋自己在家，陳嘉倩說：「第一次拍劇，既要和Phoebus演夫妻，又要演大肚婆，還要經歷喪子之痛，拍攝前我也不知點做，請教身邊的媽媽級朋友，學習做大肚婆姿勢、心情和怎樣愛小朋友。」她稱過往看小說和電影時，都會投入幻想自己是當中角色，故一直想嘗試拍劇，今次一償心願，發覺愈來愈找到當演員的箇中樂趣。

記者：林祖傑

服裝：EVISU（吳啟洋）