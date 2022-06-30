哥連費路自爆患幽閉恐懼症 新片演潛水員大挑戰

【明報專訊】《有你終生美麗》金像導演朗侯活（Ron Howard）執導的新片《Thirteen Lives》，講述2018年12名少年足球「野豬隊」成員及教練到泰國北部「睡美人洞」探險，遇上季候風，暴雨灌入洞內，衆人被困，世界各地專業人員前來救援，由《蝙蝠俠》哥連費路（Colin Farrell）、《綠簿旅友》維高摩頓遜（Viggo Mortensen）及《追擊拉登行動》祖艾加頓（Joel Edgerton）主演，《Thirteen Lives》預計7月29日在美國少數戲院上映，並於8月5日在亞馬遜Prime Video上架，首條預告片前日曝光。

據報哥連費路和維高摩頓遜片中分別扮演前往泰國救援的英國潛水員沃朗森（John Volanthen）和斯坦頓（Richard Stanton），祖艾加頓則飾演澳洲潛水員兼麻醉科醫生哈里斯（Richard Harris），都是救援行動中的關鍵人物。哥連稱參與此片感到光榮，但自言泳術欠佳，加上患有幽閉恐懼症，每次在水底拍攝，對他來說都是一次極大挑戰。另外，泰國少年足球隊與教練被救的過程，已多次搬上大銀幕，包括在Disney+上架的紀錄片《洞穴救援行動》，以及2020年上映的電影《奇蹟救援》。