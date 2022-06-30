【開箱】《尋找他媽的故事2》 菜心燒臘蒸鱔 味蕾聯繫鄉情

【明報專訊】杜汶澤投資的網台「喱騷」由2020年底起收費，節目數量不算多，但與主流風格迥異，較奔放和踩界，例如粗口橫飛，兒童絕不適宜，同時追貼港人生活，尤其身在海外的一群。例如去年2月上架的《尋找他媽的故事》，杜汶澤及音樂人李拾壹走遍台北、台中、台南、花蓮等地，以訪問當地生活的香港人為主；第二季模式相若，地點轉移到英國，本月13日首播，至今播出3集，第1集更免費上傳到YouTube「喱騷」頻道，至今突破104萬瀏覽次數，反應不錯。

新一輯主角在英港人

《尋找他媽的故事》節目名靈感，大概來自1998年至2004年亞視製作的資訊紀錄節目《尋找他鄉的故事》，後者由金庸點題，並由鍾景輝旁述，內容觸及世界各地海外華人的生活點滴。愛惡搞的杜汶澤在《尋找他媽的故事2》開首，就模仿鍾景輝的招牌說話風格和節奏。他開宗明義說如果準備移民到英國的觀衆，一早做好資料蒐集，根本毋須看這節目；如果不打算到當地的人，也不會提起興趣。他在節目中表示此行純粹想關心一下在英國的香港人，拍一個真正了解他們生活的節目。

《尋找他媽的故事2》共10集，到倫敦、薩頓、白禮頓、伯明翰、曼徹斯特等地。首集由杜汶澤剛抵埗倫敦開始，稱向來對英國印象很差，天氣又濕又冷，物價亦高，連吃個漢堡包餐也七八十港元；他表示多年前曾與太太田蕊妮到倫敦的五星級酒店著名餐廳用膳，也不見得好吃，而且價錢非常高昂。第1集印象最深刻的，是跟他拍檔的混血肥仔提議訪英第一餐吃中菜，杜汶澤有過一絲猶豫，但當混血肥仔給他看菜單，瞥見有燒味，即時亮出心心眼。目前在台灣生活的杜汶澤，形容台北的燒味比臘肉還差，只有自己炮製的才好吃。然後看到菜單上寫有菜心，再度感嘆，自嘲「華人的胃，還說自己可吃一輩子西餐；在台灣時我最想念的居然是菜心」。最終菜心無貨，轉了叫芥蘭、燒鴨、燒肉、叉燒、蒸白鱔與中式牛柳，都是地道的香港味道，在彼邦生活吃不到的菜式。杜汶澤邊啖燒肉，邊說台灣很難吃到香港食物，1990年代初第一次「走佬」到台北，當想念香港就會去麥當勞，那是最貼近香港的地方，雖然全世界所有分店所賣的食物都同一味道。不能否認的是，食物勾起記憶，也聯繫到地方與人。他說的菜心與燒臘都是香港（或廣東）最地道口味，在外面生活過的香港人當感同身受。他又提到如果很迷戀香港食物，也許只能移民加拿大，因在那裏吃過最好的雲吞麵。

移民後繼續傳媒工作

《尋找他媽的故事2》第2集到了薩頓，混血肥仔介紹那是較多香港人聚居的城市，一來距離倫敦較近，再者附近多名校，自然吸引有小朋友的家庭落腳。杜汶澤到薩頓前在臉書出帖稱某個時間會在當地，結果在商店街果然碰到不少港人，有小朋友搞笑稱被母親硬拖來，投訴手也幾乎被拉斷。第2集還探訪了一對從前在港任職傳媒的夫婦，在八卦與嬉笑之間，觀看他們如何在外地享受新聞自由，並繼續傳媒工作。第3集則較像移民節目，跟隨當地一名地產經紀睇樓，介紹若要置業所需的資訊；巧合的是上季在台灣也有睇樓環節，地產經紀源哥也是跟不上杜汶澤的節奏，又或者欠缺幕前經驗，接不上來，成為笑料。

上季台灣篇到訪台南時，杜汶澤與李拾壹（《全民造星》主題曲《前傳》的曲詞編監）訪問兩名在當地經營麵包店、民宿的香港人，說為何挑選看來比較鄉下的台南，以及融入當地生活的重要，印象十分深刻，尤其他們在廟宇前的大牌檔邊吃台菜邊閒話家常，談異鄉生活。所謂共同語言，並非單純是彼此在說廣東話，而是類近的思維與價值觀，才會產生共鳴，那才是沒寫在護照上的身分認同，不知道往後7集的英國篇可會看到同樣的圍爐。