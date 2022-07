姚焯菲被惡意發放影片 無綫稱構成誹謗 姚父向高院申民事訴訟

next

【明報專訊】15歲姚焯菲近日爆出緋聞,被指跟一名叫Marcus Kwok的鬈髮四眼男生秘戀近一年,網上接連流出疑似他們的親密相及短片。無綫高層樂易玲稱關注事件,嚴肅跟進處理。無綫昨日就姚焯菲被惡意在網上發放聲稱與她相關的影片一事發聲明,稱她被人作出構成誹謗、虛假成分的言論,姚焯菲父親以監護人身分,向高等法院申請展開民事訴訟,事件已進入司法程序,不宜評論。姚焯菲工作未受影響,昨日現身紅館為回歸騷綵排。

記者:陳釗

姚焯菲(Chantel)去年參加無綫《聲夢傳奇》獻唱《戀愛預告》備受注目,俘虜不少男粉絲,更視她為戀愛對象,她曾表示沒有拍拖經驗。日前有傳姚焯菲跟鬈髮及戴眼鏡的男生Marcus Kwok秘戀一年,兩人同遊樂園合照被公開泄「蜜」,又疑似戴同款情侶手繩。緋聞曝光後,Marcus Kwok被發現清空社交平台,並將帳號轉為私人及刪除頭像相,之後再有疑似姚焯菲與Marcus Kwok的合照及短片流出。

無綫助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲上周六(25日)在社交網表示,連日在處理姚焯菲的相關新聞,與姚焯菲和她的父母,以及相關人士見面了解整件事情的始末,再諮詢了律師意見,會積極跟進處理。當時她強調:「轉發或報道網上資料前請查證來源,以避免被惡意人士利用。」

無綫發聲明交代事件

至昨午無綫向傳媒發出關於姚焯菲被惡意發放影片一事的聲明,「就本台(電視廣播有限公司)歌手/藝員姚焯菲小姐(Chantel Yiu Cheuk Faye)於本年6月23日前後,在社交媒體平台和其他媒體上被他人發放一些聲稱與姚小姐本人相關的影片,並且作出構成誹謗及含有惡意、虛假成分的言論一事,姚小姐父親已於今(昨)日以監護人身分,就此事向香港高等法院申請展開民事訴訟。由於事件已進入司法程序,現階段不宜作出評論,特此通告,本台暫無其他補充」。

綵排表現輕鬆

姚焯菲爆出緋聞後未有回應,前晚更新社交網,上載多張跟男女同學在課室內的合照,留言:「I love you guys so much.thank you 10c」,有朋友相伴心情不錯。她的工作未受影響,昨午跟詹天文到紅館為明晚舉行的《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》綵排,她在後台輕鬆整理頭髮;參與綵排還有謝霆鋒、劉德華、羅家英等。