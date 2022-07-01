夫妻檔做生招牌 湯怡獲麥秋成出錢出力開餅店

【明報專訊】湯怡（Kathy）創立的自家品牌餅店於金鐘開設期間限定店，偕老公麥秋成夫妻檔穿制服落舖招待客人，Kathy自言做生意經驗淺，加上人手不足，幸有「萬能老公」麥秋成，出錢出力，讓她安心調控餅點的質素。Kathy表示2月開始營運網店和實體店，遇上第五波疫情，當時好擔心冇生意，「落手落腳做先發現好多問題，要學習解決和協調，好多事都要請教麥生，當中都有發生拗撬」。

有10年做生意經驗的麥秋成曾開過工作室，又試過搞特賣場，夫妻除照顧女兒麥QQ外，經常開會研究，他笑說：「鬧交講出問題是好事，不說話放在心裹，就慘喇！意見一定畀，最後由她這位老闆話事。」

為生意棄二人世界

夫妻稱做生意後，感情提升到另一層次，之前協議每周一次拍拖食飯過二人世界，暫時不能實行，Kathy肉赤老公日做近20小時，忙得欠缺休息。麥秋成安慰太太，「其實都過得開心，舖頭是我們第二個BB，聽到朋友幫襯完再幫襯，又畀意見我們，領略好多」。

問到賺到第一桶金未？Kathy稱還未，現階段是播種期，已計劃連串生意拓展，除到不同區域開限定店、推出限量中秋月餅，還會外銷到世界各地有華人的地方，麥秋成說：「這盤生意暫時投資了6位數字，日後要將投資額增至7位數，我都會支持Kathy，我的錢等如她的錢。」Kathy最近忙於拍攝電影《內幕》，麥秋成即將要拍劇，他笑稱喜歡大家庭，會同時實踐生育大計，想生三四個小孩，等女兒有個伴。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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