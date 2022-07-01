性侵勒索9罪成立 受害者：重拾司法信心 R.Kelly判監30年將上訴

【明報專訊】憑一曲《I Believe I Can Fly》紅遍全球的55歲美國R&B男歌手R.Kelly，去年9月被控敲詐勒索、性侵、性販賣、操控賣淫等9項罪名成立，紐約布魯克林聯邦法院前日宣判入獄30年並罰款10萬美元（約78萬港元）。有傳R.Kelly聞判後崩潰，代表律師表明上訴；曾經出庭作供的受害者表示，經歷漫長又黑暗的破碎人生後，今次判決總算令她對司法制度重拾信心。

早於2002年R.Kelly已被指性侵未成年少女，2008年法院判處無罪，其後MeToo運動興起，多名自稱受害者紛紛指證R.Kelly昔日罪行，部分人更透過紀錄片《Surviving R.Kelly》揭發他在過去30年的戀童黑歷史，R.Kelly再次被捕，去年9月在布魯克林聯邦法院開庭，經過長達5個星期的審訊後，由7男5女組成陪審團宣布性侵、敲詐勒索等9項罪名全部成立，延至前日判刑。

法官斥暴力殘忍決重罰

R.Kelly的代表律師Jennifer Bonjean求情時指，他在童年時經歷貧窮、暴力及性侵等不幸遭遇，懇求法官Ann M. Donnelly判處不多於10年有期徒刑；檢察官反對，求刑25年。案件前日宣判，法官在庭上狠批R.Kelly「對別人的痛苦漠不關心」，又解釋「這宗案件不是關於性，而是暴力、殘忍與控制。」決定判監30年並罰款10萬美元，據辯方律師稱R.Kelly聞判後「崩潰」，亦將提出上訴。

多名曾經出庭作供的受害者，得悉R.Kelly獲重判後均感安慰，「我曾經失去希望，感謝法院和檢察官，令我對司法制度重拾信心」；自稱是R.Kelly姊妹的黑人女子Alexis聞判後哭着離開法院，並向現場傳媒澄清「我所認識的兄弟，不是法官口中那類人」。至於有份立案的美國國土安全部官員Steve Francis總結一句：「無論他曾經推出幾多首流行金曲，人們都不會再記得他的歌聲，而是記住一些勇敢的女性，如何揭穿怪物的真面目。」

布魯克林聯邦法院結案後，R.Kelly將於8月15日出席芝加哥法院有關兒童色情物品等罪名的審訊，而伊利諾州及明尼蘇達州等各地法院亦有類似指控，正如他的律師所說，除非R.Kelly上訴成功，否則他的餘生都會在獄中度過。