【開箱】《盡情吃 用力愛》呂珍九超越方東昇 《尋人記》靠心靈感應

【明報專訊】童星出身的呂珍九，主演韓劇《德魯納酒店》及《怪物》叫好叫座，新作是有線頻道tvN劇集《盡情吃 用力愛》，大玩奇幻懸疑的愛情故事，曾被指是高收視劇集《山茶花開時》的「2.0」版本，但開播後反應未如理想，截稿前播出8集，收視率徘徊在2%左右，更一度低見1.5%，令呂珍九「收視福將」形象破滅。香港觀眾可透過影視串流平台Disney+收看《盡情吃 用力愛》。

龍鳳胎的情感連結

新劇由《名不虛傳》洪鍾燦執導、《記得你》權基瑛編劇，全劇共分16集。故事以韓國某破舊社區池華洞為背景，講述米芝蓮星級名廚殷繼勳（呂珍九飾）個性冷酷，處事不近人情，但因廚藝出眾，成為韓國最受歡迎的名廚之一。某日，他的情緒突然失控，感受到某人的喜怒哀樂，令其生活及工作大受影響，同時勾起18年前一段痛苦經歷。

話說小時候的繼勳與龍鳳胎妹妹繼英之間，彼此心靈感應，直至某日繼英失蹤，繼勳感到妹妹的恐懼與痛苦，可是遍尋不獲。後來繼勳失去妹妹感應，恐怕已遭不測，只好努力生活，擺脫過去陰霾。18年後，繼勳再次出現類似感應，他決定重返成長地池華洞，希望找出對方，或許事件跟失蹤妹妹有關。

懸疑愛情似《山茶花》

《盡情吃 用力愛》被指是孔孝真與姜河那合演《山茶花開時》的「2.0版本」，全因兩劇題材相似，既以破舊社區為背景，同時包含懸疑與愛情元素。《盡情吃 用力愛》透過兩宗相距18年的兇案串連一起，除了繼英失蹤事件，還有隻身到首爾打拼的盧多賢（文佳煐飾），返回池華城跟家人同住，卻遇上跟蹤狂李鎮根（申在輝飾）。某日，多賢在回家路上遭對方襲擊，兩人糾纏之間，多賢錯手殺死鎮根。多賢母親洪福熙（金志映飾）與外婆羅春玉（芮秀貞飾）見狀，為了保護多賢，代為處理屍體，卻誤把屍體放在繼勳經營的餐廳雪櫃內。數天之後，屍體不翼而飛，鎮根胞姐李恩靜（李春飾）潛入繼勳餐廳當廚師，追查弟弟下落。

兩宗失蹤事件似乎互有關聯，帶出劇集追看性。多賢角色設定誇張又古怪，她錯手殺人後，起初表現驚恐，可是很快就如常生活，甚至有空與繼勳談情。明明不是窮兇極惡的殺人犯，卻輕易把罪疚與恐懼拋諸腦後，令人生疑。多賢每次遇上警察巡邏，便會因害怕而閃縮，令人覺得角色愚笨，易惹觀眾生厭。多賢家人作為幫兇，行徑同樣古怪，例如三婆孫為了找回屍體，終日在繼勳餐廳門外徘徊，又答應目擊他們搬屍的證人，幫對方消滅仇家。類似劇情似乎是想製造笑點，緩和緊張氣氛，反令觀眾覺得出戲。

網民猜是心臟移植

《盡情吃 用力愛》最值得看的是男女主角的談情戲，編劇利用心靈感應的設定，放諸情侶身上，頗有趣味。繼勳因感受到多賢的喜怒哀樂，每當女方傷心難過，他立即現身相伴，如此「暖男」哪有女生不喜歡？

可是劇中主角為何有情感連結，至今未有解釋，但已斷定二人不是龍鳳胎兄妹，究竟是真愛或緣分，令二人心有靈犀？還是網民猜測女角因移植繼英心臟，才能跟繼勳同悲同喜？且看故事日後走向。