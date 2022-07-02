林二汶揀7．1出新歌《中華頌》MV 回歸騷改錄播 群星合唱《歌唱祖國》

【明報專訊】昨日是香港回歸25周年，各界有不同慶祝活動，演藝界亦以不同方式祝賀，王祖藍分享1997年及昨天身處北京天安門廣場的照片，表示心情依然興奮及激動。林二汶在回歸日推出新歌《中華頌》MV，表達欣賞國樂及中國文學文字之情。佘詩曼當選香港小姐季軍至今25年，憑努力面對各種困難。原本昨晚在紅館舉行直播演出的《香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》因8號風球改為錄播。

娛樂組

天文台昨晚7時許發出8號熱帶氣旋警告信號，原定在紅館舉行的《香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》改以錄播形式播出。節目開始由香港中樂團、香港管弦樂團等合奏《我和我的祖國》，之後謝霆鋒與陳偉霆獻唱《同根同心》，接着劉德華唱《中國人》。其他演出藝人還有成龍、譚詠麟等，汪明荃擔任大會司儀。壓軸群星大合唱《歌唱祖國》。

二汶：一直對國樂有濃厚興趣

林二汶在昨日回歸日推出新歌《中華頌》MV，包辦曲、詞及監製。二汶在社交網上載MV，留言表示一直對國樂有濃厚興趣，也對中國文學文字着迷。小時候淺讀過中國文學，長大後也沒有停止學習，欣賞中國古今文字的美，「中華民族有着千變萬化的歷史，就如人生，本來也是千變萬化，但一切萬變不離其中，根，始終如一。『山坐千年如坐禪，見證千百年流轉，月有陰晴圓缺海有浪，浪花捎來明月光。』活着就是見證，見證改變，也擁抱改變」。

林二汶感謝香港中樂團的張重雪老師參與MV拍攝，又感激她的老師和前輩，鼓勵她從中國文化的根基中探索，開展不同創作的可能性。她說：「傳統國風音樂，配合中國文字，在中國文化源遠流長的歷史，一代一代人將這些美傳承下去，何嘗不是美事？炎黃萬世流傳成天下，天下，擁抱好年華。」有網民對於林二汶在回歸日出新歌及一番言論，表示失望，說要取消追蹤她的社交網；相對也有網民支持她，認同她之前說音樂應無分邊界。

佘詩曼重戴港姐后冠憶往事

佘詩曼1997年參選香港小姐奪得季軍後，開展演藝事業，成為無綫當家花旦及視后，近年轉戰內地發展獲佳績。入行25年，她再取出后冠戴上，重演當年參選時自我介紹說：「我是11號佘詩曼，我相信明天一定會更好。」她近日為《人民日報》拍攝「你好，香港」系列人物微紀錄短片，回想25年演藝生涯的心路歷程，說未敢用成功二字評價自己，認為成功需要別人認同，她只管做好作品、好榜樣，向觀眾交代就滿意，不枉此生。

佘詩曼稱得獎後，第一次試鏡幸運得到劇集《雪山飛狐》中苗若蘭角色，不幸是沒有做好演出，被狠批不懂演戲及講對白好細聲，但她自認是好勝的人，不願放棄，並說：「媽媽從小就教，世上沒有不可能的事，只是看你努不努力，所以我決定勇敢面對困難和弱點，又將負評報章貼在鏡子前面，令自己記住做好演出，不要再聽到這些說話。」其間她一度講到眼濕濕。她難忘昔日游走古裝街拍劇的日子，拍《酒是故鄉醇》、《金枝慾孽》到內地實景拍攝，帶動她更容易投入角色，愛上演戲，見識中港兩地拍攝不同方式。她表示演員追求有選擇和表演機會，希望有更多人認識。

王祖藍25年後再到天安門廣場拍照

王祖藍近半年在內地工作，回歸日他有很深感受，在社交網上載他兩輯身處北京天安門廣場的照片，分別是1997年10月1日及2022年7月1日。王祖藍1997年隨「香港青少年學生祖國歷史文化教育團」到北京交流，相中他與大班年輕人及隨團導師在天安門廣場大合照。時隔25年，王祖藍站在廣場上說︰「1997年10月1日，我在這裏。2022年7月1日，我在這裏。25年後依然興奮和激動。」

周柏豪祝福祖國 祝福香港

周柏豪日前分享鋼琴彈奏《獅子山下》視頻，稱有幸見證這個時代特別的歷史時刻，感到很激動。昨日他轉發央視新聞微博的香港回歸帖文，寫道：「祝福祖國，祝福香港，明天會更好。」其他藝人鍾鎮濤、張兆輝、米雪及李國麟等留言祝香港明天會更好。