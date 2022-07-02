自認「一線」女星無懷孕 張秀文：不是努力造人就有

【明報專訊】張秀文、何遠東昨日到新光戲院撐李居明監製電影《粵劇靈》首映禮，嘉賓還有米雪、黃夏蕙、呂珊、蓋鳴暉、謝雪心、譚倩紅、龍貫天及吳麗珠等。張秀文表示婚後忙打理家頭細務，較少公開亮相，但8月會參與綜藝節目。對於傳她懷孕，張秀文自覺身形纖瘦，明顯未有BB，並笑問何遠東：「睇到報道話我的老友爆料，我都有懷疑是你爆料！」何遠東笑說：「我知道好多秘密，如果你真的有喜，我一定會公開，可能現在醞釀中！」張秀文笑言仍是「一線」女星，意思指驗孕得一條線，未有喜訊，稱生育計劃順其自然，「我和老公新婚幾個月，現在享受二人世界，我們有計劃生小孩，但不是努力造人就有」。

李居明新戲揭粵劇秘聞

李居明表示該片花兩年製作，邀得多名大老倌及藝人，演說粵劇台前幕後的秘聞和鮮人為知故事，並探索新光戲院的神秘地方，首映選在香港回歸25周年，同時亦是新光戲院50周年紀念，具有多重意義，又會安排到各地參展。謝雪心說：「我是李居明經典電影《大迷信》粉絲，愈驚愈要睇，今次參與演出《粵》片感高興。」龍貫天多謝李居明為粵劇界付出，希望做更多好戲，承傳粵劇文化；蓋鳴暉與米雪亦齊聲祝願香港明天會更好。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵