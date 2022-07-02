開電視資訊節目《一線搜查》7．4首播 《東張》舊將宋熙年黃愷怡林希靈倒戈

【明報專訊】香港開電視最近變陣頻出招，繼早前安排周一至五推出兩線重頭劇《黑金風暴》與《獅子山下的故事》，全新製作資訊節目《一線搜查》將於下周一（7月4日）首播，跟TVB的《東張西望》對撼。據知《一線搜查》主帥是集團新聞及資訊總監關慧玲，有靚女班底主持陣容，包括前《東張》主持宋熙年、林希靈及黃愷怡，被封「最美主播」的now TV前新聞主播丘靜雯（Nicole），還有曾熱爆連登、被讚靚女記者的林靜莉。《一線搜查》是否開電視版的《東張西望》？或另闖路向？似當年亞視《今日睇真D》與TVB《城市追擊》，相信有一番惡鬥。

日前香港開電視為全新資訊節目《一線搜查》秘密「試廠」，其中4名主持宋熙年、梁皓恩、林靜莉及簡采恩現身。她們接受該台的娛樂新聞訪問，宋熙年稱已兩年沒主持時事資訊節目，探討不同新聞話題，她甚期待，故試廠時也特別緊張。

宋熙年：訓練兩子不要太黐身

梁皓恩過往少做時事節目主持，她入行前是社工，當時主力做外展工作，故希望多了解社會，發掘更多關注話題。宋熙年是兩子之母，笑言暑假原本是最忙碌的，現在再投入工作，要訓練兩子不要太黐身，又會為他們報讀興趣班。至於林靜莉與簡采恩早前已展開外景拍攝，前者透露拍攝了有關校園欺凌與家居噪音等事件。

「最美主播」丘靜雯重返熒幕

據稱節目還有前「東張女神」林希靈與黃愷怡，還有now TV前新聞主播丘靜雯，後者被網民封「最美主播」，6月中她告別新聞主播崗位，並在社交平台公布轉行做瑜伽導師，現在又返回熒幕做時事資料節目主持，對她的粉絲而言也是喜訊。

《一線搜查》是由開電視新聞部牽頭的節目，關慧玲擔任主帥，播映時間是7月4日（下周一）起逢周一至五晚上8時正。

余詠珊：為社會發聲一定有市場

TVB《東張西望》近年成王牌節目，高收視外，貼地及關注社會贏口碑，成為市民喉舌。《一線搜查》是同類型節目，今次《東張》有競爭者。早於1990年代，余詠珊為亞視創製《今日睇真D》帶起時事資訊節目，當年無綫製作《城市追擊》對撼。余詠珊現在自組公司向開電視提供節目，她接受《明報》電話訪問，表示早已聽聞新聞部籌備《一線搜查》已有一段長時間，她說：「有線新聞部一向好強，雖然做這類型節目好辛苦，但若做得好，是很高價值的。為社會發聲一定有市場，所以我熱切期待。」

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