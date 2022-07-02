重返幕前演出 馮德倫：過程有趣

【明報專訊】馮德倫近年主攻外地市場，較少幕前演出，去年參演內地網劇《暗夜行者》，今年5月已上架。他最近接受《福布斯》及新加坡《The Straits Times》訪問，宣傳新劇及分享在美國擔任導演工作的見聞。

演員與導演崗位感覺不一樣

馮德倫透露《暗》劇題材背景有關香港的犯罪故事，很喜歡這類題材，對他來說既熟悉又新鮮，在角色造型上亦花心思，「劇中我的頭髮很灰白，衣著配搭像一名高級檢查員。對於很久沒見我的觀眾，是有點令人驚喜」。馮德倫形容重返幕前演出，過程有趣，亦帶給他很好的回憶。他認為做演員與擔任導演感覺不一樣，後者需要顧及所有事和問題。他相信當上導演必須與演員間有親密合作和交流。之前曾跟劉德華及尚連奴等資深演員合作，讓他從中學習和觀察。

從事電影及電視工作32年，馮德倫見證行業轉變，稱與時並進很重要，「有些電影如《壯志凌雲》，最好在大銀幕觀看，我認為這種體驗無法從手機上看得到。從事這行業一段時間，意識到耐性的重要，有時一個角色會出現在你面前，如沒有角色找你，即使你在家裏很生氣也不會有幫助，所以不妨用多點耐性去等」。他會繼續做喜歡的電影製作，亦會多接觸新媒體的工作。

記者：林蘊兒